Volský roh, beranice, lucerna a halapartna. Ponocného Hanuse ovlivnil Lada

Markéta Sedláčková
  10:12aktualizováno  10:12
Ponocný ze Skal na Písecku Petr Pavel Hanus si svou roli vysnil podle Ladových obrázků. S kožichem, beranicí, lucernou i halapartnou. Už deset let na Vánoce obchází vesnici, troubí na volský roh, zpívá chvalozpěvy a připomíná zapomenuté tradice.
Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)

Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025) | foto: archiv Petra Pavla Hanuse

Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)
Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)
Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)
Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)
7 fotografií

Je posledním ponocným v jižních Čechách. Kromě toho opravuje kříže, vrací zvony do kapliček, opravuje kostely a propojuje historii s živou pamětí krajiny. To je stručná vizitka Petra Pavla Hanuse.

Jak se to vlastně stalo, že jste začal dělat ponocného?
Já toho dělám víc, nejen ponocného, jsem také zvoníkem a ve vedlejší vesnici Heřmaň kostelníkem. Když jsme žehnali v roce 2015 nové zvony ve Skalách, tak mi jedna místní patriotka říkala: Ty máš pořád takové dobré nápady, co tam máš dál? A já na to, že bych chtěl obnovit službu ponocného. Neznám nikoho, kdo by to dělal. To byl srpen. A na začátku prosince mi volali z obce, že tam mám balík z Prahy. Já ho rozbalil a v něm byl pasovací glejt a volský roh. A také psaní, abych nastoupil do služby ponocného okamžitě. A já si bláhově plánoval, že ponocného budu dělat až na důchod!

Vypadáte jak z obrázků Josefa Lady. Inspiroval vás?
Pak jsem právě hledal, jak vlastně ponocný vypadá. Pro mě nejbližší je postava právě od Josefa Lady. Takže jsem začal tvořit svoji image. Akorát že za Lady byly metrové závěje, to už dneska bohužel není. Objevil jsem na internetu beraní kožich, beranici, halapartnu a lucernu. Ty zimy jsou tu ale mírné, tak mi je v těžkém kabátu horko. Po čase jsem zjistil, že je pod ním dobré nosit jen termotriko. Když troubím, tak mi lidé říkají: Vy jste jak od Lady! A letos už mám výročí deset let.

Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)
Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)
Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)
Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)
7 fotografií

Určitě jste nečerpal jen z pohádek. Máte nějaké další zdroje informací o této postavě?
Jsem regionální nadšenec, mám rád historii a snažím se o propojení historie a genealogie. Pátrám hodně v archivech. A tam jsem narazil na zápis, že v roce 1975 tady ve Skalách chodil o Vánocích ponocný.

Má ponocný ve službě nárok na odměnu? Na koledu?
Má. Ale já s sebou netahám žádnou igelitku. Tu odměnu vnímám jen jako formu setkání s lidmi, s možností si přát k Vánocům. Někde mi nabídnou třeba sladké, ale já to nemám jak odnést.

Když vyrážíte, kam vedou vaše první kroky?
Mám dané trasy a začínám vždy na Štědrý večer. Po večeři se obléknu, manželka mi pomůže, vcítím se do své role a pak vycházím za každého počasí. Tradice je tradice. První cesta vede do kapličky na návsi ve Skalách, tady zapálím všechny svíčky a modlím se za všechny žijící i ty, kteří se Vánoc nedožili. Je hodně lidí, na které si jinak nikdo už nevzpomene. Nechám svíčky hořet a pak troubím na všechny světové strany. Což mi okamžitě oplatí psi, kteří začnou výt. A zpívám chvalozpěvy. Ty jsem si poskládal sám z různých regionů, kde ponocní troubívali už od 17. století. Jsem poslední ponocný v jižních Čechách.

Kaple v Mezipotočí „promluvila“. Po 65 letech do její věžičky vrátili zvon

Pak pokračujete po vsi?
Pak jdu vesnicí a na každé křižovatce troubím a zpívám. Jdu obcí, uličkami, až do sousední osady Budičovice. A když někdo vyjde, tak se pozdravíme a já mu zatroubím. Ale jezdí se sem na mě koukat lidé třeba až z Budějovic. Říkají mi: Můžeme si na vás sáhnout? Vy vypadáte jako vopravdickej! Chodím takhle každý večer, až do Nového roku. Ale někdy mám pohotovost, jelikož pracuji v energetice, tak to musím pak skloubit. Kdyby se něco stalo, tak asi odtroubím a pak i v tom kabátě pojedu někam řešit poruchu.

Zažil jste si někdy takový ten klasický zimní nečas, fujavec, počasí, že by psa nevyhnal?
Přesně. Vždycky se těším, jaké bude počasí. Když je teplo, to pak stojí za prd. Ale když sněží... Rodina mi říká, stojí ti to za to? Takový ten sněhodéšť, kdy to šlehá do obličeje. To já si užívám. Svíčka mi jednou zhasla, nešlo to v tom větru znova zapálit. Je to úžasné.

Jak jste se učil troubit?
Na záchodě nebo v dílně. On je to docela rachot, tak to všude vyli psi, sousedi nechápali, co se děje. Nejsem muzikant. Díval jsem se na pohádky, jak to dělají. Ale nikoho se nezeptáte, protože ponocní nejsou.

Na ZUŠ to taky není vypsané...
Takže prostě pokus omyl. Trumpetisté mi říkali, že se do toho musí jakoby prdět. Když jsem tady ve Skalách vystupoval poprvé, to bylo na předvánočním dětském vystoupení, přijímali to místní s rozpaky. Jestli to není nějaká zábavná skeč.

Máte ponětí, kolik je ponocných v republice?
Je nás celkem devět, chtěl bych je jednou pozvat třeba do Písku a uspořádat společné setkání. Ale hledám stále další a další ponocné. Když byl ještě arcibiskupem v Praze Dominik Duka, pořádal každoročně akci den zvoníků, na kterou pozval všechny zvoníky a zvonaře. Jako poděkování za jejich službu sloužil pak v katedrále sv. Víta mši. Bohužel už se nescházíme, jelikož nový arcibiskup Graubner v této tradici nepokračoval. Někde to zkoušejí, ale už to není ono. Takže to je moje taková další vize.

Klid večerní Jihlavy po sto letech střeží ponocný s halapartnou a volským rohem

To ale není vaše jediná aktivita. Například se staráte o obnovu a záchranu křížů.
Začalo to zvláštně. Obec nám vyšla vstříc při stavbě domu, tak jsem to chtěl občanům i obci nějak vrátit. Rozhodl jsem se, že tady opravím jeden zničený křížek. Okolo jel jeden pán na kole. Pak se zastavil a vrátil. Myslel jsem si, že mi chce dát na budku. Ale on mi vyprávěl, že ho trápí svědomí. Tak mi to musel říct, než zemře. Jako svazáci se tenkrát vsadili o metr piv, kolik kdo zničí křížů. Tenkrát byla taková blbá doba. No, a já pak vytáhl mapu a začal ty kříže v krajině hledat. A k letošku to bude za těch třináct let už sedmnáct opravených křížů tady ve Skalách a v Budičovicích. Za ty kříže, co se nedochovaly, jsem postavil nové. Vlastně je to zvláštní, že za to mohlo právě tohle setkání, tahle náhoda.

Tak to už jste profesionál...
Přišel návrh, abych to dělal profesionálně. Ale na živnostenském úřadě mi nejdřív řekli, že si musím udělat příbuznou profesi, například zedníka. Tak jsem si tedy udělal rekvalifikaci v Praze na zedníka. A teď chodím po dvou letech do školy zas. Na malíře-lakýrníka, abych mohl zlatit.

Řemesla pozapomenutá

Jihočeská MF DNES připravila seriál, v němž postupně představí několik osobností, které se jako jedny z mála v Jihočeském kraji, nebo spíše i v celé republice věnují řemeslu, jež je málo obvyklé a někdy opravdu unikátní.
Už vyšlo: hodinář Miloš Dvořák, výrobce a opravář harmonik František Mikeš, tkadlec Filip Kubák, výšivkářka Ludmila Dominová, košíkář Jan Smrt, kamnář Martin Hadrava.
Dnes: ponocný Petr Pavel Hanus

Tak to se nasbírá spousta dalších řemesel, která k tomu potřebujete. Třeba i kovář?
Ano, i kovář. Nebo kameník. Ty kříže mě tak vyškolily. Vše si dělám sám. Ale musí to sloužit nejen hmotně, ale právě i duchovně. Takže pak pozveme kněze a uděláme slavnost, při které se ty kříže požehnají. Obce, které obnovu křížů finančně podpoří, tak já jim na oplátku věnuji na jeden večer službu ponocného a vlastní poděkování, originální pohlednici, kterou jsem vydal. A jsem vlastně i zvoník. Vracím chybějící nebo nefunkční zvony do kapliček. Zvony vyrábí můj kamarád zvonař Michal Votruba. To je to nejmenší, co tady můžeme dalším generacím po sobě nechat.

Řekla bych, že přes léto opravujete a přes zimu troubíte.
Do Dušiček opravuji křížky a od Dušiček najíždím na adventní čas. První adventní neděli už vyjíždím tam, kam si mne pozvali. A můžu říct, že jsem asi jediný v republice, kdo se snaží zachovat ten vesnický ráz obchůzky s troubením. Přičemž jeden kolega na Slovácku chodí jen jeden den na Štědrý večer. Já chodím celý týden. Ale letos jsem si usmyslel, že po letech udělám ve Skalách změnu, že půjdu jen Štědrý večer a oba svátky, a ty další dny věnuji těm obcím, které finančně podpořily opravu křížů.

Věříte, že najdete své následovníky?
Založil jsem si vlastní webovky, které vystihují svým názvem, o co mi jde – o obnovu křížů, kde popisuju chronologicky podle let jednotlivé opravy a záchrany torz křížů, jaké barvy používám, jak odborně postupuji. A volají mi lidé z celé republiky, kteří se taky chtějí pustit do oprav, že jsou rádi, že jsem jim dodal odvahu se do toho vrhnout. Už totiž vědí, do čeho jdou a co je čeká. Je tam zmínka i o tom, jak jsem se ke křížům a k Bohu jako ateista dostal. Nechybí informace o ponocném, kdy a kde začínám. A i kdyby v tom všem pokračoval jen jeden, tak bych z toho měl velkou radost.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

KVÍZ: Jak dobře znáte české vánoční písně?

Zpěvačka Ewa Farna

České Vánoce nejsou jen o cukroví, pohádkách a bramborovém salátu. Patří k nim i písničky, které se každoročně vracejí do rádií, playlistů i našich hlav. Některé známe zpaměti, jiné si pamatujeme...

Relativně klidný Štědrý den měli hasiči ve Zlínském kraji i zdravotníci ve Zlíně

ilustrační snímek

Relativně klidný Štědrý den prožili hasiči ve Zlínském kraji i zdravotníci v Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) ve Zlíně. Hasiči zasahovali u 23 událostí,...

25. prosince 2025  9:45,  aktualizováno  9:45

Na Štědrý den vzplály na jihu Moravy dva vánoční stromy, oba kvůli prskavce

ilustrační snímek

Jihomoravští hasiči zasahovali na Štědrý den u 52 událostí. Asi 20 z nich souviselo s větrem a následně spadanými nebo polámanými větvemi a stromy. Večer...

25. prosince 2025  9:35,  aktualizováno  9:35

Sport už není prioritou, nevidomý sportovec Zmeškal se po Africe učí znovu žít

Nevidomý sportovec Ondřej Zmeškal se rozhodl posouvat hranice lidských...

Život mu už naložil tolik, že by se většina lidí pod takovou vahou určitě složila. Nevidomý sportovec Ondřej Zmeškal z Nového Telečkova na Třebíčsku je však neuvěřitelný bojovník, který se ani v těch...

25. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Karlovy Vary opraví na jaře tělocvičnu pro úpolové sporty v Tuhnicích

ilustrační snímek

Karlovy Vary se chystají opravit na jaře tělocvičnu v Tuhnicích, bývalou Hvězdu, kde mají zázemí úpolové sporty. Halu využívá v současné době klub SKP...

25. prosince 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přívoz Vyšehrad

vydáno 25. prosince 2025  10:36

Šítkovská vodárenská věž

vydáno 25. prosince 2025  10:35

Malostranská vodárenská věž

vydáno 25. prosince 2025  10:34

Volský roh, beranice, lucerna a halapartna. Ponocného Hanuse ovlivnil Lada

Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)

Ponocný ze Skal na Písecku Petr Pavel Hanus si svou roli vysnil podle Ladových obrázků. S kožichem, beranicí, lucernou i halapartnou. Už deset let na Vánoce obchází vesnici, troubí na volský roh,...

25. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Vozovna Strašnice

Vozovna Strašnice

Od 1.1.2026 dochází v Praze ke změnám cen jízdného.

vydáno 25. prosince 2025  9:32

Hoch a holubi u Jiráskova mostu

vydáno 25. prosince 2025  9:31

Novoroční expedice na úzkokolejce

ilustrační snímek

Netradiční a lehce dobrodružný začátek roku 2026 slibuje jízda na mladějovské úzkokolejce.

25. prosince 2025  9:18

Krkavci k Maringotce v Hřebečné patří, říká provozovatel horského občerstvení

Václav Zápotočný si před lety oblíbil krkavce velké. Krabat mu bohužel uletěl,...

S mírnou nervozitou pravidelně sleduje meteorologické předpovědi Václav Zápotočný, provozovatel legendárního občerstvení Maringotka v Hřebečné u Abertam. Uplynulé zimy prý nebyly z pohledu...

25. prosince 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.