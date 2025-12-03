Po skončení přeborů, zhruba ve 14.30 hodin, program ozdobí atraktivní událost v podobě stolnětenisové exhibice českých legend tohoto sportu. Svou zábavnou show představí Milan Orlowski a Jindřich Panský.
Orlowski je trojnásobným mistrem Evropy, na evropském šampionátu získal také čtyři stříbra a osm bronzů. Cenné kovy přivezl také z mistrovství světa.
Společně s Panským v roce 1985 urvali stříbrné medaile na světovém šampionátu ve čtyřhře. Panský je také například mistrem Evropy ze smíšené čtyřhry o rok později.
Vstup na akci je zdarma.