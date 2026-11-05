Piráti jednají o koalici v Českých Budějovicích s ANO i přes neshody kolem médií

Českobudějovičtí Piráti jednají o koalici ve městě s hnutím ANO, přestože nesouhlasí s jeho postupem v otázce veřejnoprávních médií. Podle nich je rozdíl v celostátní politice a ve společném fungování vedení města, informovali dnes v tiskové zprávě. V Českých Budějovicích vyhrálo volby Naše Česko s 15 mandáty ze 45, o koalici ale jednají čtyři jiná uskupení včetně ANO a Pirátů, dohromady mají 26 mandátů. České Budějovice jsou posledním krajským městem, kde téměř čtyři týdny po volbách není dohodnutá koalice.
"Neznamená to, že bychom přehlíželi kroky celostátní politiky, se kterými zásadně nesouhlasíme. Piráti stojí za veřejnoprávními médii a na tom se nic nemění. Zároveň ale jednáme o městské koalici. Nikdo z nás nejde do vedení Budějovic proto, aby na radnici dělal celostátní politiku. Naším úkolem bude spravovat město a rozhodovat o jeho budoucnosti ve prospěch jeho obyvatel," uvedl předseda zastupitelského klubu Pirátů Erik Ferchenbauer.
Vláda Andreje Babiše (ANO), SPD a Motoristů počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků od lidí a firem a převedením financování pod stát. Vláda přes odpor opozice poslala návrh ve Sněmovně v sobotu 24. října ve 4:36 do druhého čtení, což vedlo k protestům a stávce veřejnoprávních médií.
V Českých Budějovicích vyhrálo volby Naše Česko s 15 mandáty. Druzí skončili Občané pro Budějovice/STAN s devíti mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šesté je uskupení Společně pro Budějovice se třemi mandáty. O koalici jednají Občané pro Budějovice/STAN, ANO, Piráti a Společně pro Budějovice.
"Od voličů jsme dostali důvěru proto, abychom prosazovali konkrétní změny a pomohli posunout České Budějovice dopředu. Naší ambicí není strávit další čtyři roky v opozici, pokud existuje reálná možnost sestavit funkční koalici, která bude respektovat programové priority a hodnoty, se kterými jsme byli zvoleni. Rozumíme tomu, že spolupráce s ANO vzbuzuje otázky. Sami je bereme velmi vážně. Právě proto při jednáních klademe důraz nejen na program, ale také na jasné a vymahatelné podmínky společného fungování," uvedl lídr (HOPB)/STAN Tomáš Chovanec.
V pondělí se koná v Českých Budějovicích ustavující zastupitelstvo. Nové vedení však volit nebude, členové koalice zatím nejsou domluveni na přesné podobě spolupráce. "České Budějovice potřebují vedení, které bude rozhodovat především podle potřeb města a jeho obyvatel, nikoli podle pokynů celostátních stranických centrál. S některými z partnerů máme zkušenost z předchozí spolupráce a víme, že na komunální úrovni lze hledat věcná řešení. To ale neznamená, že přehlížíme rizika. Chceme mít v koaliční smlouvě jasně stanoveno, jak budeme postupovat, pokud by celostátní politika začala zasahovat do fungování města. V tomto ohledu považujeme jednoznačné záruky za nezbytné,“ dodal Chovanec.