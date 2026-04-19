Písecká dětská galerie Sladovna připomene ilustrátora Radka Pilaře

Autor: ČTK
  6:10aktualizováno  6:10
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Písecká dětská galerie Sladovna otevře interaktivní Ateliér Radka Pilaře. Připomene tak 95 let od narození významného ilustrátora a výtvarníka, autora postav Večerníčka, Rumcajse, Manky či Cipíska. Brány ateliéru se otevřou ve čtvrtek 23. dubna, v den umělcových narozenin. Na přípravě s galerií spolupracovaly dcery píseckého rodáka. Expozici si mohou zájemci prohlédnout do konce letošního roku, řekla ČTK Šárka Frantová ze Sladovny.

"Projekt Ateliér Radka Pilaře není klasickou výstavou, ale kreativním prostředím, kde se lidé učí dívat se na svět očima umělce, pro něhož byla fantazie základním životním principem. Návštěvníci budou moci objevovat Pilařovu kreativitu a zkoušet na vlastní kůži, jak v obyčejných věcech vidět ty neobyčejné, hrát si, experimentovat a nacházet drobné radosti, které si mohou odnést do svého všedního dne," uvedla Frantová.

Na přípravě úzce spolupracovaly dcery Radka Pilaře Barbora Komrzýová a Marina Pilařová. Obě se s týmem Sladovny podělily o osobní vzpomínky na svého otce, které se staly základním stavebním kamenem celého konceptu. Ve speciálních doprovodných programech budou mít návštěvníci příležitost pohlédnout na svět očima Radka Pilaře jako výtvarníka, animátora, ale především jako člověka s velkou fantazií.

Písecký rodák Radek Pilař patřil k nejvýznamnějším českým výtvarníkům 20. století. Do srdcí veřejnosti se zapsal především jako autor výtvarné podoby loupežníka Rumcajse a znělky Večerníčku. Ilustroval přes 50 knih, vytvořil desítky krátkých filmů a seriálů a stál u zrodu časopisu Sluníčko. V 80. a 90. letech minulého století patřil mezi zakladatele a nejvýznamnější osobnosti vznikajícího oboru videoartu a intermediální tvorby. Nejen díky obrovské popularitě svých postav měl Pilař zásadní vliv na dětskou imaginaci. Za svou tvorbu pro děti získal mnoho domácích i mezinárodních ocenění.

Sladovna Písek je největší galerií pro děti a rodiče v České republice. Sídlí v historické průmyslové budově z roku 1864, která více než století sloužila přípravě sladu. V roce 1995 převzalo budovu od Jihočeských pivovarů město Písek a opravená měla původně sloužit jako archiv. V roce 2006 město založilo obecně prospěšnou společnost Sladovna Písek s cílem vytvořit z budovy s 4500 metry čtverečními kulturní prostor pro dětské návštěvníky. V současnosti s konceptem "galerie hrou" patří mezi nejnavštěvovanější cíle v jižních Čechách.

Ostrava dokončila vybavení památkově chráněné Grossmannovy vily

Výstava ve Dvoře Králové nad Labem připomíná horolezce Josefa Rakoncaje

