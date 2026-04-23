Písek bezúročně půjčí zubařům v nové ordinaci v Čechově ulici 2,5 milionu korun

Písek finančně podpoří zubaře v nově vznikající ordinaci v Čechově ulici. Každý ze tří stomatologů získá návratnou finanční výpomoc 2,5 milionu korun na 13 let. Podporu dnes schválilo zastupitelstvo města. Schválený rozpočet města počítá s částkou čtyři miliony korun, která je pro celkovou plánovanou podporu 7,5 milionu korun potřeba navýšit o 3,5 milionu korun.
"Budujeme zubní ordinaci v Čechově ulici. Podařilo se najít konkrétní zubaře, kteří mají zájem v Písku ordinovat," uvedl starosta Michal Čapek (ANO). Zubní středisko, kde by kromě tří nových zubařů mohly najít zázemí i další stomatologické profese, chce dobudovat do konce letních prázdnin.
Město Písek řeší problematiku podpory zubařů již od roku 2023, kdy zastupitelstvo schválilo návrh dotačního programu zubní lékaři pro Písek, na jehož propagaci uvolnilo částku 700.000 korun. Poslední dva roky zástupci města jednali se zájemci. Na základě jednání se pak město rozhodlo vybudovat ordinace. Na začátku letošního dubna rada města schválila záměr uzavřít se zubaři nájemní smlouvy na deset let.
Mezi povinnosti příjemců výpomoci patří například usilovat o uzavření smluv minimálně se třemi zdravotními pojišťovnami či ordinovat alespoň 30 hodin týdně. Zubní lékaři by také měli usilovat minimálně o 750 pacientů do jednoho roku, 1500 pacientů do dvou let a 2000 pacientů do tří let. Děti do 15 let a senioři nad 65 let by měli tvořit alespoň deset procent pacientů.