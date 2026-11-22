Písek chce v příštích letech výrazně rozšířit veřejnou síť dobíjecích stanic pro elektromobily. V první etapě plánuje vybudování 46 dobíjecích bodů v pěti lokalitách. Náklady zhruba 5,7 milionu korun by mohla až z 80 procent pokrýt dotace. Realizaci chystá v letech 2027 až 2029, v plánu je dostat nabíjecí stanice například na sídliště. ČTK to sdělila mluvčí radnice Petra Měšťanová.
"Elektromobilů bude v ulicích stále více a města by se na to měla včas připravit. Do budování dobíjecích bodů se pouštíme i proto, že chceme, aby se síť veřejných dobíjecích stanic v Písku rozvíjela koncepčně a aby město mělo nad její podobou a dalším rozšiřováním kontrolu," řekl místostarosta Josef Knot (STAN).
Město bude vlastníkem dobíjecích stanic, bude rozhodovat o cenách a přijímat tržby z dobíjení, případně hradit provozní ztrátu. Samotný provoz, zákaznické služby, platební systém a servis zajistí provozovatel vybraný ve výběrovém řízení.
Odbornou správu odběrných míst, technický a ekonomický dohled či kontrolu provozovatele bude mít na starosti Energetická správa Písek. "Rozdělení kompetencí nám umožní využít odborné zázemí Energetické správy Písek a současně ponechat městu rozhodující roli. To bude mít pod kontrolou vlastnictví infrastruktury, ceny i výnosy z dobíjení," dodal Knot.
Celkem Písek připravuje 64 dobíjecích bodů, z toho 46 v rámci plánované první etapy. Dalších 18 vznikne u nových sportovních zařízení - 16 jich bude u nového plaveckého bazénu a dva u sportovní haly.