„Ústí v neděli jednoznačně přehrálo na své palubovce Hradec Králové a ukázalo svou sílu. My se musíme vrátit k poctivé obraně a bránit jako jeden tým. Věřím, že prohra v Opavě nás zdravě nakopla a ve středu nás bude plné hřiště, protože jen přes maximální úsilí může vést cesta k úspěchu,“ tvrdí trenér Jan Čech.
Severočeši mají zatím bilanci jedné výhry a dvou porážek. To je řadí do středu tabulky.
„Budeme chtít zlepšit hru na obranné polovině a z toho potom navazovat na naši hru v útoku. Hrajeme ještě dvě venkovní utkání a budeme dělat vše pro to, abychom předvedli co nejlepší výkon a abychom přivezli vítězství,“ hlásí jedna z opor Matěj Burda.