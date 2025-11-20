Další ohnisko ptačí chřipky je v chovu na Písecku, likvidace čeká 10 tisíc bažantů

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:22aktualizováno  18:22
V bažantnici u Protivína na Písecku potvrdili veterináři ptačí chřipku. V chovu je přibližně 10 tisíc bažantů. Veterináři nařídili jejich likvidaci. Na místě uhynulo šedesát bažantů z chovného hejna, které čítá devět set bažantů, řekl Petr Vorlíček ze státní veterinární správy. Jde o osmé ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Někteří bažanti vykazovali nervové klinické příznaky. Bažanti jsou chováni v devíti venkovních voliérách a v hale s výběhem, aktuálně je v chovu celkem 10 tisíc bažantů,“ uvedl. Odebrané vzorky z bažantnice potvrdily virus H5N1, potenciálně přenosný na člověka

„Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy všech chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže,“ uvedl Vorlíček.

Na Nymbursku veterináři utratili kachny s ptačí chřipkou, pomáhali jim vězni

Na jihu Čech jde o čtvrté ohnisko ptačí chřipky v rozmezí posledního týdne. Předchozí tři ohniska byla ve společnosti Blatenská ryba na Strakonicku. Hasiči tam ve spolupráci s vězni a veterináři ve čtvrtek a ve středu zlikvidovali 13 tisíc kachen.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.

V Lanškrouně likvidují drůbež kvůli ptačí chřipce, hasiči usmrtí 150 tun zvířat

Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

Plzeň nabízí zdarma hnědé popelnice na bioodpad, platí se jen za svoz

ilustrační snímek

Plzeň chce zvýšit kvalitu a efektivitu třídění biologicky rozložitelného odpadu. Domácnostem umožňuje, aby si u městské odpadové firmy bezplatně pronajaly...

20. listopadu 2025  16:47,  aktualizováno  16:47

Další ohnisko ptačí chřipky je v chovu na Písecku, likvidace čeká 10 tisíc bažantů

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

V bažantnici u Protivína na Písecku potvrdili veterináři ptačí chřipku. V chovu je přibližně 10 tisíc bažantů. Veterináři nařídili jejich likvidaci. Na místě uhynulo šedesát bažantů z chovného hejna,...

20. listopadu 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Návštěvníci mohou v Muzeu Kroměřížska obdivovat krásu knihařského řemesla

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci mohou v Muzeu KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľska obdivovat krĂˇsu knihaĹ™skĂ©ho Ĺ™emesla

Návštěvníci mohou v Muzeu Kroměřížska obdivovat krásu knihařského řemesla. Jeho prostory ode dneška hostí výstavu nazvanou Trienále umělecké knižní vazby....

20. listopadu 2025  16:40,  aktualizováno  16:40

Gymnázium ve Frýdku-Místku má opravené sportoviště za 30 milionů korun

ilustrační snímek

Krajské Gymnázium Cihelní ve Frýdku-Místku má opravený sportovní areál. Studentům i veřejnosti je k dispozici nový atletický ovál, sportovní a workoutové...

20. listopadu 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival ilustrace, komiksu a videoher v Ústí představí české a německé tvůrce

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem bude od pátku do neděle desátý ročník festivalu FIK, věnovaného současné ilustraci, komiksu a videohrám. Vystoupí na něm umělci z Česka a...

20. listopadu 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Zastupitelé Milovic odvolali starostu Poura (ANO) i oba místostarosty

ilustrační snímek

Zastupitelé Milovic na Nymbursku ve středu odvolali starostu Milana Poura (ANO), místostarostku Kristýnu Bukovskou (STAN a Milovice+) a místostarostu Vladimíra...

20. listopadu 2025  16:19,  aktualizováno  16:19

Přestavba Libeňského mostu se zastaví. TSK připravuje nový projekt i soutěž

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Pražská Technická správa komunikací (TSK) kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt...

20. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:55

Střevní potíže z vody na Lounsku. Příčinou může být načerno připojená studna

Ilustrační snímek

Části obyvatel Kryr na Lounsku teče z kohoutků závadná voda. Někteří již několik dní trpí střevními potížemi. Správce vodovodní sítě, společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK), prohlásil...

20. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Na opavských vánočních trzích letos zahraje Vypsaná Fixa či Horkýže Slíže

ilustrační snímek

Na vánočních trzích v Opavě letos vystoupí kapely Vypsaná Fixa či Horkýže Slíže. Přístupná bude mimořádně i radniční věž Hláska. ČTK to dnes řekl mluvčí města...

20. listopadu 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Trať, kde se srazily vlaky, stále vyhlíží modernizaci i ETCS. Dočká se až za několik let

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Trať mezi Českými Budějovicemi a Plzní, kde se ve čtvrtek ráno u Zlivi srazily vlaky, čeká několik etap modernizace a také zkrácení doby jízdy. Přibude rovněž vlakový zabezpečovač ETCS, ale až po...

20. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ztracenou seniorku ze Saska vystopoval v Lužických horách policejní pes

ilustrační snímek

Ztracenou osmasedmdesátiletou turistku ze Saska vystopoval v Lužických horách v noci na dnešek český policejní pes Loky. Seniorku unavil výstup na rozhlednu...

20. listopadu 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

Pelhřimov bude jednat o stavbě nového bytového domu se 14 byty

ilustrační snímek

Zastupitelé Pelhřimova budou v polovině prosince jednat o stavbě bytového domu. Na darovaném pozemku by ho pro město mohl do roku 2027 postavit soukromý...

20. listopadu 2025  15:51,  aktualizováno  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.