Písek opravuje Křižíkovu elektrárnu, památka bude opět vyrábět elektřinu

Písek opravuje Městskou elektrárnu z roku 1888, která je nejstarší fungující vodní elektrárnou v Česku. Dnes technici instalovali opravené Francisovy turbíny. Elektrárna by měla opět vyrábět proud do konce dubna. Další dvě etapy rekonstrukce technické památky město připravuje, celkové náklady přesáhnou 100 milionů korun, řekli dnes novinářům zástupci města.
Elektrárna byla zřízena po úspěšné ukázce osvětlení centra města Františkem Křižíkem v červnu 1887. Písek se tak stal prvním městem v Čechách se stálým veřejným elektrickým osvětlením. Elektrárna byla uvedena do provozu 31. srpna 1888 v prostorách tehdejšího Podskalského mlýna.
"Pokud se nám letos podaří elektrárnu dokončit a spustit, tak by mohla být opět využívána právě pro veřejné osvětlení. To znamená, nejde pouze o historickou kulturní památku, ale jde i o obnovení funkčního obnovitelného zdroje," uvedl hlavní energetik města Tomáš Hrdý. Výkon elektrárny je zhruba 75 kilowatt a roční výroba, která závisí na stavu vody, činí přibližně 200 megawatthodin.
Letos chce město získat stavební povolení na další etapy oprav. První etapa zahrnuje rekonstrukci strojní technologie, ve druhé nechá Písek opravit rozpadlá česla, tedy mříže sloužící k zachycení nečistot ve vodě. Třetí fází bude rekonstrukce budovy elektrárny, uvedla místostarostka Písku Petra Trambová (TOP 09). Město spolupracuje s Prácheňským muzeem v Písku, které v elektrárně provádí prohlídky pro veřejnost. V opravené budově vznikne expozice věnovaná udržitelným zdrojům energie.
"Plánujeme i kavárnu, aby sem veřejnost mohla chodit i bez toho, aby musela projít expozicí," uvedla Trambová. Kavárna by mohla vzniknout na ostrově u elektrárny, o jehož koupi nyní město jedná s Povodím Vltavy.
Podle Milana Pavelky z firmy, která rekonstrukci strojní technologie v elektrárně provádí, zůstalo zachováno přes 80 procent původních součástek. "Některé součástky, které se 125 let nedemontovaly, byly přirostlé k sobě, takže jsme to museli hydraulikou oddělávat," popsal Pavelka. Firma nakonec musela udělat komplexní opravu zařízení včetně generátoru.