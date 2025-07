Radnice ročně platí ze svého rozpočtu 700 000 korun za kontrolu lávky pro pěší, která se koná dvakrát za rok. Provádí ji zkušební laboratoř Kloknerova ústavu. Lávka je osazená speciálními měřicími přístroji. Zatím jsou hodnoty v normě, životnost se ale krátí. Podle místostarostky Petry Trambové by tedy oprava měla být jistota, že bude pro místní zajištěná bezpečnost.

„Poté, co spadla lávka v Praze v Troji, si v Nymburce nechali udělat diagnostiku. Zjistilo se, že koroze lan je kolem 25 procent. Proto se rozhodli lávku shodit a postavit novou. A když ji pak na zemi rozřezali pro podrobnější průzkum, zjistilo se, že koroze byla čtyřicet procent. Takže jen těmi lokálními sondami nezjistíte stav v celém rozsahu,“ popsala.

Písek odhaduje náklady na opravu ve výši 30 milionů korun. Město se bude ucházet o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde by podpora mohla být až 90 procent. Pokud by totiž bylo nutné lávku uzavřít ihned, musela by radnice zaplatit opravu kompletně ze svých zdrojů.

Pilíře zůstanou, vybraná firma vymění nosnou část a mostovku. „Lávka zůstane více méně stejná, bude to jednoduchá stavba konstrukce se zábradlím. Nosnou část budou tvořit ocelové pásy, na kterých budou panely z vysokopevnostního betonu. Pásy tak půjde jednoduše vizuálně kontrolovat, v jakém jsou stavu,“ zdůraznila Trambová.

Úpravy nově umožní napojení cyklostezky z obou břehů a možnost lepšího přístupu k řece nebo osvětlení. Projektovou a zadávací dokumentaci pro město vypracuje architekt Petr Tej z ateliéru Bridge Structures, který je mimo jiné autorem lávky v Praze na Štvanici.

Lávka přes Otavu stojí od roku 2003. Její předchůdkyni strhla povodeň. Před několika lety ji nechali preventivně uzavřít, a to jako reakci na pád lávky v Troji. Obě totiž mají stejnou konstrukci. Testy tehdy v Písku dopadly v pořádku.