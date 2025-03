Zastupitelé udělili této významné osobnosti Písku čestné občanství in memoriam, a to na návrh jeho rodiny. „Dvakrát jsme také podali návrh Kanceláři prezidenta republiky na udělení vyznamenání, to však uděleno nebylo. Považuji za důležité, aby se na osobnosti typu pana Komoráda nezapomínalo, proto jsme zvolili alespoň pamětní desku,“ řekl místostarosta Josef Soumar. Desku doplní informace o Komorádovi ve vstupní hale budovy v Budovcově ulici i na webu města.

Pamětní desku zástupci města odhalí 7. května při oslavách 80. výročí od ukončení 2. světové války. Dokumenty o působení Komoráda v Písku má od jeho rodiny v zápůjčce k prozkoumání Prácheňské muzeum. Jeho historici hodnotí osobnost podplukovníka jako jednu z hlavních a hrdinských postav revolučního dění v Písku v květnu 1945.

„Byl účastníkem odboje, předsedu okresního revolučního národního výboru a účastníka jednání s americkou armádou ve Strakonicích o překročení demarkační linie. Aby bylo možné komplexněji posoudit jeho roli, bylo by podle historiků ještě vhodné získat další podklady z Národního a Vojenského archivu,“ sdělila mluvčí města Petra Měšťanová.