Písek rozdělí v participativním rozpočtu tři miliony korun

Písek letos opět rozdělí tři miliony korun v participativním rozpočtu. Obyvatelé města mohou své návrhy předkládat od 1. května do 30. června. O vítězných návrzích pak rozhodnou sami občané v internetovém hlasování. Novináře o tom dnes informovala mluvčí města Petra Měšťanová.
"Chceme, aby se lidé aktivně podíleli na rozvoji města a měli možnost ovlivnit podobu veřejného prostoru i komunitního života. Právě participativní rozpočet je jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout," uvedl místostarosta Josef Soumar (Piráti), který je koordinátorem projektu. Město vyhlašuje participativní rozpočet popáté. Od roku 2020 město realizovalo tři desítky projektů, například oblíbené ferraty u Václava, studentský park, defibrilátory umístěné ve veřejném prostoru, různé herní prvky, mobilní tribunu či kuličkovou dráhu.
Oproti předchozím ročníkům letošní projekty nejdříve posoudí odborníci, zda jsou proveditelné. Pokud splní všechny náležitosti, postoupí přímo do finálového hlasování. Nebudou už tedy hlasy sbírat dvakrát, jako tomu bylo dříve. "Cílem změn je především zjednodušení celého procesu, větší srozumitelnost a odstranění administrativních překážek, aby se do programu mohlo zapojit co nejvíce obyvatel," uvedl místostarosta.
Návrhy projektů mohou občané podávat prostřednictvím webu www.paropisek.cz nebo osobně na podatelně městského úřadu. Každý může přihlásit až tři projekty. Do veřejného hlasování, které se uskuteční od 15. října do 30. listopadu 2026 na webu participativního rozpočtu, postoupí pouze projekty splňující stanovená pravidla. Každý hlasující bude mít k dispozici pět kladných a tři záporné hlasy.
"Lidé mohou navrhovat jak investiční projekty zaměřené například na úpravy veřejného prostoru či pořízení vybavení, tak i takzvané měkké projekty podporující komunitní či vzdělávací aktivity," dodal Soumar. Předkladatelé budou mít opět možnost konzultovat své záměry s koordinátorem a pracovníky městského úřadu, kteří jim pomohou s přípravou projektů, aby splnily všechny požadavky a měly šanci uspět.