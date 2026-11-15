Advent v Písku letos opět nabídne kluziště na náměstí či řemeslné trhy. Novinkou letošního ročníku vánočních oslav bude adventní kino, světelný tunel k muzeu či vánoční vláček, který bude jezdit na náměstí během řemeslných trhů. Program začne 29. listopadu otevřením kluziště a vánočního městečka, sdělila ČTK mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
"Lidé se mohou těšit na adventní kino, které bude připadat na pátky, světelný tunel vedoucí k muzeu, novoroční koncert nebo vánoční mašinku, která bude jezdit na náměstí během řemeslných trhů," uvedla Monika Houdková z Centra kultury.
Na kluziště mohou vyjet bruslaři na první adventní neděli 29. listopadu. Budou mít k dispozici stan s lavičkami, půjčovnu bruslí a nově také úschovnu věcí. Bruslení bude opět zdarma. I letos budou kluziště moci využívat školy, kterým bude k dispozici ve všední dny do 14:00.
Letošní ročník nabídne slavnostní zahájení, Čertovskou stezku hříšníků, hudební středy a soboty, akce o každé adventní neděli i štědrovečerní vytrubování. "Program slavnostního zahájení adventu budeme nově promítat na dvě velkoplošné obrazovky, aby lidé nepřišli o žádnou jeho část. Připraven bude také Kouzelný les přání, kde si každý bude moci na vybraný stromeček zavěsit své přání. Nebude chybět ani psaní dopisů Ježíškovi," uvedla Houdková.
Na Čertovské stezce si děti vyrobí vánoční ozdoby a společně jimi ozdobí stromeček, čímž symbolicky odčiní své hříchy. Stromek pak poputuje k seniorům. Po celý advent bude na náměstí k dispozici také Ježíškova dílnička. Tradiční adventní řemeslné trhy se budou konat od 11. do 13. prosince. Zpestří je zabijačkové hody a vánoční vláček, který bude jezdit po části náměstí.