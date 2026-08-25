Písek vybral investora pro stavbu nové čtvrti v části bývalých Žižkových kasáren

Písek vybral investora, který v části bývalých Žižkových kasáren postaví novou čtvrť Pražská brána pro více než 900 obyvatel. BAK stavební společnost za pozemky, na nichž bude stavět, městu zaplatí 37,5 milionu korun bez daně. Celková investice přesáhne jednu miliardu korun, byty by měly být dokončeny v roce 2036. Novináře o tom informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
"V několika etapách by tu mělo vzniknout několik set bytů v sedmi bytových domech. Developer počítá zejména s bytovými jednotkami o velikosti 2+kk a 3+kk. Domov by tu pomohlo najít kolem 940 lidí," uvedl starosta Michal Čapek (ANO). Město má v lokalitě pozemek pro mateřskou školu a bytový dům.
Pozemky město podle Čapka prodává za předem daných a přísných podmínek. "Nastaveny byly tak, aby obsahovaly právní obranné mechanismy pro město a eliminovaly možná rizika, například spekulativní nákup pozemků nebo odkládání výstavby. Celý model je nastavený jako vratný, aby se jako před lety nestalo, že kupec své závazky nesplní a město by se vrácení pozemků muselo domáhat soudně," řekl starosta.
Město už vybudovalo dopravní napojení lokality. Investor pak na vlastní náklady zasíťuje pozemky, vybuduje infrastrukturu a postaví bytové domy. Musí dodržet podmínky urbanistické studie, která se týká uspořádání území, podoby veřejných prostranství, kapacity bytové výstavby a dopravy.