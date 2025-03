Akce zahrnuje i výměnu dlažby na nájezdových rampách. Práce by měly začít v pondělí 31. března, a to ve směru od Kamenného mostu ke středu náplavky, později začne firma Šafinvest chodník měnit také od Nového mostu.

„Práce by měly trvat tři měsíce, hotovo by tedy mělo být do začátku prázdnin. Provoz jednotlivých provozoven nebude omezen, zůstane také zajištěn průchod pro pěší, vzhledem k omezenému prostoru nebude ale tato trasa vhodná pro chodce s kočárkem,“ informoval Rudolf Koraba z odboru investic a rozvoje, zároveň požádal chodce o respektování značení.