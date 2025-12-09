V referendu řekli spalovně ne. Teď v Písku netuší, čím budou vytápět byty i školy

Markéta Sedláčková
  9:52aktualizováno  9:52
Obyvatelé Písku na podzim v referendu odmítli stavbu ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu), jenže město teď nemá náhradní řešení, jak zajistit teplo. Na radnici tak teď musí řešit, odkud vezmou teplo pro školy, nemocnice a obyvatele. Náklady na nový zdroj by se mohly vyšplhat na 350 milionů korun.
Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun.

Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun. | foto: Archiv města Písek

ZEVO mělo stát v areálu písecké teplárny.
Spalovna má vyrůst u teplárny, která stojí jižně od Písku.
O zařízení chtějí místní rozhodnout v referendu.
Zařízení má být schopné spálit až 50 tisíc tun odpadu za rok.
5 fotografií

Občané se v referendu rozhodli, že ZEVO nechtějí. Zastupitelé se navíc nově dozvěděli, že bioplynová stanice, která je v soukromých rukou, už o dodávání tepla městu nebude mít zájem. O situaci diskutovali ve čtvrtek k večeru na schůzi.

Společnost ZEVO Písek měla vyrůst v areálu písecké teplárny a z poloviny ji vlastní města Písek a Strakonice. Aby mohla začít fungovat, obě města jí loni v prosinci zapůjčila po devíti milionech korun na projektovou přípravu. Pokud by nyní obě zastupitelstva nesouhlasila s prodloužením doby splatnosti zápůjčky, skončila by firma v insolvenci. Strakoničtí již na své schůzi prodloužení schválili.

Písecká teplárna v procesu dekarbonizace odstavila kotel na uhlí. ZEVO mělo mít výkon jedenáct MW. Jak potvrdila místostarostka Petra Trambová (Pro Písek), současně se začala stavět kogenerační jednotka, která by kapacitu doplnila o dalších pět MW. Nyní tedy Písek řeší do budoucna chybějících šest MW plus náhradu za bioplynovou stanici.

Lidé dali v referendu stopku spalovně, Písek to bude stát stovky milionů korun

„Jako záložní zdroj bychom zapojili výtopnu Samoty, která dnes slouží hlavně jako záloha při špičkách nebo odstávkách hlavní teplárny. A to hlavně v zimních měsících,“ podtrhla. Připomněla, že hlavní důvod, proč je zařízení jen záloha, spočívá v tom, že jeho provoz je nákladný.

„Je tu možnost požádat o dotaci na společnost ZEVO na další kogenerační jednotku, a to ve výši až 61 procent. Zatím ale nemáme informace, jak to dopadne,“ komentovala situaci. Teplárna už totiž nemůže žádat o podporu. Náklady na nový zdroj tepla by se mohly vyšplhat na 350 milionů korun.

Opozici se návrh nelíbil. „ZEVO mělo skončit úplně. Za mne by bylo lépe, kdyby firma definitivně zkrachovala a peníze by se odepsaly, a aby se toho chopila teplárna,“ reagoval Jiří Černý (Písek srdcem a rozumem) s tím, že sám už informace na ministerstvu životního prostředí poptával. Připomněl svou obavu, jak by se následně řešil podíl s městem Strakonice.

Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun.
ZEVO mělo stát v areálu písecké teplárny.
Spalovna má vyrůst u teplárny, která stojí jižně od Písku.
O zařízení chtějí místní rozhodnout v referendu.
5 fotografií

„Momentálně má ZEVO hodnotu jen přislíbené dotace. Pokud ji dostane, budeme se bavit dál, a to i se Strakonicemi. I ony nesou svůj díl rizika,“ reagoval místostarosta Josef Soumar (Piráti).

„Máme skutečně velké problémy a je třeba něco zkusit. Čím budeme vytápět, kam budeme vozit odpady. ZEVO ve Vrátě u Českých Budějovic ještě nestojí a nemáme žádnou jistotu, zda se vůbec dostaneme na tamní pořadník,“ připomněl Luboš Průša (Jihočeši 2012).

Svůj názor si pro sebe nenechal ani starosta Michal Čapek (ANO). „Před referendem opozice občanům servírovala informace, že se snadno seženou dotace na jiné zdroje energie, a teď se toho bojíte?“ podivoval se.

Místostarostka Trambová v diskusi připomněla, že ani teplárna není stoprocentně vlastněná městem. Necelých deset procent tvoří minoritní akcionáři. Město se s nimi soudí, což ho stojí nemalé peníze, jak zdůraznil Soumar.

„Bioplynka se prodala, nový majitel měl garantovat smlouvy. A nyní se dozvídám, že situace je jiná,“ prohlásil Karel Vodička (KSČM). „Musíme si uvědomit, že hlavní cíl ZEVO byl likvidovat odpad. A teď musíme hledat další zdroj tepla,“ přiklonil se v diskusi k návrhu udržet společnost. „Ukazuje se, že město nemůže být závislé na soukromém subjektu,“ reagoval Čapek na informace o bioplynové stanici.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Pro návrh prodloužit splatnost půjčky a tím pádem prodloužit život ZEVO se nakonec vyjádřilo 23 zastupitelů. Proti nebyl nikdo a dva se zdrželi. Jak se vyvine situace s dotací, se ukáže až v příštím roce. Vedení radnice se zavázalo informovat zastupitele na další schůzi.

ZEVO Písek mělo spálit 80 tisíc tun komunálního odpadu. Projekt narazil na odpor veřejnosti a v říjnu ho lidé v referendu zamítli. V Jihočeském kraji se podobná zařízení připravují například ve Vrátě u Budějovic a v Plané nad Lužnicí. Také v Přísečné u Krumlova bojuje s odporem obyvatel.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Pavel zahájí návštěvu Libereckého kraje, navštíví mj. ústav pro nanomateriály

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu v Libereckém kraji. Většinu dne stráví v Liberci, odpoledne se vydá do Chotyně u Hrádku nad Nisou, kde si...

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Ústavní soud rozhodne o stížnosti ženy zraněné po pádu z okna v nemocnici

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která v době hospitalizace v Broumově na Náchodsku utrpěla těžká zranění po pádu z okna....

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Fotografie Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně zločiny na civilistech

Fotografie AntonĂ­na KratochvĂ­la ukazujĂ­ v TerezĂ­nÄ› zloÄŤiny na civilistech

Snímky oceňovaného fotografa Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně na Litoměřicku zločiny spáchané na civilistech v konfliktech po celém světě. Fotograf se...

9. prosince 2025  18:59,  aktualizováno  20:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zmizení Satoshi Nakamota: Bitcoinová kniha ukrývá seed a výhrou je 0,035 BTC

Bitcoin, nejvýznamnější kryptoměna

Nakladatelství Luxor spustilo netradiční soutěž, která propojuje literaturu se světem kryptoměn. Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota nabízí nejen čtivý příběh o tajemném zmizení tvůrce bitcoinu, ale...

9. prosince 2025  20:27

Tottenham – Slavia: Sešívané dnes čeká důležitý zápas Ligy mistrů. Kde ho sledovat?

Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.

Slavii čeká klíčový duel Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu. Český mistr stále čeká na premiérovou výhru v soutěži, dosud posbíral tři body za tři remízy. Zápas 6. kola nabídne Nova Sport 3 i platforma...

9. prosince 2025  19:39

Tajná příroda Prahy. Milada Švecová odhaluje v Lince M zahrady, parky i postřiky nad Šárkou

Docentka Milada Švecová a šéfredaktor Petr Holeček

Praha není jen město mostů a historických památek. Kdo se umí dívat, vidí v ní i živou učebnici biologie. Nový díl podcastu Linka M ukazuje hlavní město očima ženy, která zasvětila 32 let svého...

9. prosince 2025  19:35

Třinec bude hospodařit s 1,27 mld. Kč, investuje třeba do úprav náměstí

ilustrační snímek

Čtyřiatřicetitisícový Třinec na Frýdecko-Místecku bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 1,27 miliardy korun, je to více než letos. Město počítá s příjmy...

9. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se bude stavět 99. a 100. sběrný dvůr, kde města a obce umožňují občanům bezplatné odkládání odpadů. Více než polovinu jich dotovala Evropská...

9. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zvířata neznají zebru. Srny, orli i bukáčci nám připomínají, jak jsou zranitelní

Orel křiklavý přežil svá zranění v záchranné stanici Pavlov mezi Ledčí a...

Záchranné stanice po celé republice letos přijaly už 2 262 zvířat sražených na silnicích. A nejsou to jen „běžní“ zajíci nebo srnky. „Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je...

9. prosince 2025  18:55

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků, zamířily na něj desítky lidí

V BrnÄ› zaÄŤal VĂˇnoÄŤnĂ­ festival zlozvykĹŻ, zamĂ­Ĺ™ily na nÄ›j desĂ­tky lidĂ­

V Brně na Římském náměstí dnes odpoledne začal Vánoční festival zlozvyků, jen na zahájení zamířily desítky lidí. Prostor mezi Františkánskou a Masarykovou...

9. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.