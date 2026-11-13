Římov se neplní. Na jaře hrozí v jižních Čechách problém s pitnou vodou, řekl Kuba

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:02aktualizováno  13:24
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Při nepříznivém vývoji počasí hrozí na jaře ve velké části Jihočeského kraje problém se zásobováním pitnou vodou, uvedl hejtman Martin Kuba (Naše Česko). Nádrž Římov, z jejíž vody se pitná voda vyrábí, se ani po snížení odtoku neplní. Kuba to řekl po pátečním zasedání jihočeské komise pro sucho.
Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí, že by lidem napojeným na vodárenskou soustavu netekla z kohoutků pitná voda.
Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí, že by lidem napojeným na vodárenskou soustavu netekla z kohoutků pitná voda.
Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí, že by lidem napojeným na vodárenskou soustavu netekla z kohoutků pitná voda.
Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí, že by lidem napojeným na vodárenskou soustavu netekla z kohoutků pitná voda.
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„Pokud bude suchá a srážkově chudá zima, nastane velký problém s pitnou vodou,“ uvedl Martin Kuba.

Upravenou vodu z římovské nádrže používá na pití přibližně 360 tisíc obyvatel na jihu Čech, což je 55 procent populace v kraji. Nyní je v přehradě 15 milionů krychlových metrů vody. Kapacita Římova je naplněna na 51 procent.

Odtok z nádrže je podle ředitele závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiřího Balouna na historickém minimu. „Zjišťujeme, jestli a případně za jakých podmínek by ho bylo možné ještě snížit,“ prohlásil Baloun.

Kuba dodal, že kraj ve spolupráci připravuje varianty, jak situaci řešit. Jednou z nich je například přečerpávání vody z Vltavy do Malše. „Zpracováváme několik možností, jak dál postupovat. Chtěl bych ale také opět požádat všechny obyvatele, aby s vodou zbytečně neplýtvali a chovali se šetrně, protože zásoby nejsou nekonečné,“ uvedl hejtman.

Přehrada slouží jako největší zásobárna pitné vody v regionu.

Tvůrci projektu InterSucho z ústavu CzechGlobe uvedli, že Česko a celá střední Evropa má podle aktuálního předpovědního modelu šanci, že zimní měsíce budou proti průměru let 1993 až 2015 srážkově nadprůměrné.

Povodí Vltavy už na podzim dvakrát snížilo odtok z římovské přehrady do Malše. Nejprve na začátku října na 500 litrů za vteřinu a následně ve druhé polovině října na 250 litrů za vteřinu. Snížení odtoku mělo pomoci vytvořit zásobu vody v přehradě.

„Ale zatím žádná nevznikla. Povedlo se nám přibrzdit pokles hladiny Římova, ale voda stále volně ubývá. Hladina klesne přibližně o centimetr za den,“ uvedl Kuba.

Vodní nádrž Římov na řece Malši je několik kilometrů od Českých Budějovic. Má rozlohu 210 hektarů. Přehrada slouží jako největší zásobárna pitné vody v regionu.

Naplní se přes zimu? Na Římově opět sníží odtok, aby v přehradě přibylo víc vody

Do Římova nyní přitéká přibližně 750 litrů za vteřinu. Z nádrže pak do řeky Malše teče 250 litrů za vteřinu a dalších 500 litrů za vteřinu spotřebuje Jihočeská vodárenská soustava (JVS), která upravuje vodu, aby byla pitná, a pouští ji dále do vodovodního řadu.

„Potřebovali bychom, aby po zimě byla kapacita Římova naplněna na 100 procent, což znamená, že do nádrže by v následujících měsících mělo přibýt dalších 15 milionů krychlových metrů vody,“ uvedl hejtman.

Symbolem letošního sucha je Orlík

Sucho zasáhlo i některé další části republiky a nádrže. Symbolem letošního sucha je přehrada Orlík na Vltavě, která je na historickém minimu, kvůli čemuž se poprvé za 60 let začalo s upouštěním Slapské přehrady.

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Ve čtvrtek 8. října oznámilo Povodí Vltavy, že Husinecká nádrž na řece Blanici na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor jako u první přehrady v povodí Vltavy vyschl. Vážným nedostatkem vody trpí řada dalších přehrad, např. Vír na Svratce, která zásobuje vodou Brno a části Brněnska a Vysočiny.

7. října 2026
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