Pivní slavnosti zaplní výstaviště

České Budějovice

Sokolský ostrov obsadí Ekofestival s Lake Malawi

Koncerty skupin Děda Mládek Illegal Band a Lake Malawi. Lukáš Hejlík jako moderátor. Rozhovory s osobnostmi, jež mají co říci k udržitelnosti, workshopy, například o street artu nebo bike trialu. Vedle toho spousta dobrot od českobudějovických kuchařů. To je první E.ON Ekofestival, který se uskuteční v sobotu 8. června od 14 hodin na Sokolském ostrově v Budějovicích. Vstup je zdarma, akce potrvá do 22 hodin.

V areálu Vltava mají turnaj i program pro celé rodiny

Nejen beachvolejbalový turnaj 24 smíšených dvojic, ale i celodenní program pro rodiny nabídne v sobotu 8. června premiérový Teplárna Beach Cup 2024. Ten se odehraje ve volnočasovém ČEZ Areálu Vltava v Českých Budějovicích od 9 do 18 hodin. Součástí akce budou například soutěže, tvořivé dílničky, malování na obličej nebo skákací hrad. Vstup je zdarma.

Písek

Na náměstí zazpívá Rottrová

Workshopy, koncerty, divadelní představení, ukázky šermířů nebo komentované prohlídky Kamenného mostu z loďky plující po Otavě. Nejen to nabízí městská slavnost Dotkni se Písku, jež začala dnes a potrvá do neděle 9. června. Koná se na několika místech v centru. Na pódiu na Velkém náměstí vystoupí od 19.30 hodin Marie Rottrová a od 21.45 hodin Michal Prokop a Framus Five. V Heydukově ulici bude od 10 do 18 hodin Minut Market: přehlídka současné módy a designu. Kompletní program je na dotknisepisku.eu.

Tábor

Odpoledne se sestřičkami

Zachráníš mě? Sportovní odpoledne se sestřičkami. Tak zní název 4. ročníku závodu se sportovními a zdravotnickými stanovišti zaměřenými na první pomoc. Na každém budou zdravotní sestřičky, které poradí a pomohou při splnění úkolů. Akce je vhodná pro rodiče s dětmi a koná se ve středu 12. června od 15 do 19 hodin v areálu Střední zdravotnické školy v Táboře. Na místě si zájemci prohlédnou vůz zdravotnické záchranné služby s plnou výbavou, jenž je připravený na ostrý výjezd.