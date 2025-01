Při rekonstrukci jindřichohradeckého pivovaru objevili varnu z 18. století

Jindřichohradecký zámecký pivovar byl až do příchodu průmyslové revoluce jedním z největších a produkčně nejvýznamnějších pivovarů v českých zemích. | foto: Město Jindřichův Hradec

Jindřichohradecký zámecký pivovar byl až do příchodu průmyslové revoluce jedním z největších a produkčně nejvýznamnějších pivovarů v českých zemích. Byl první z osmi, které působily v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku.

Při výkopových pracích v areálu pivovaru archeologové objevili unikátní nález – topeniště varných pánví, které jsou zdokumentované již na plánu z roku 1763.

V minulosti byly varné pánve vyzděné, klenuté, s měděnými nádobami na samotný proces vaření. Vedení města nepředpokládalo, že by v objektu nějaké historicky významné prvky ještě zůstaly.

„Tento nález byl skrytý pod vrstvou zeminy, která na první pohled vypadala historicky nezajímavě. Při rekonstrukci pivovaru se měla původně celá plocha pokrýt betonovou podlahou. Po tomto objevu došlo k úpravě – beton bude pouze do dvou třetin prostoru, zatímco část s varnou zůstane přiznaná,“ vysvětlil hradecký starosta Michal Kozár.

Vznikne tak prostor, který umožní návštěvníkům nahlédnout do historie pivovarnictví. „Bude tedy malá změna v projektu, ale není to v rozporu s tím, co vyžadují ministerstva, která podpořila pivovar,“ doplnil starosta

Jindřichův Hradec koupil budovu bývalého pivovaru od společnosti RBB Invest v roce 2016. Za objekt, který je národní kulturní památkou, zaplatil 7,8 milionu. Rekonstrukci zahájil vloni. Do roku 2026 chce otevřít zrekonstruovaný objekt.

Oprava někdejšího pivovaru, jenž byl několik posledních let opuštěný, bude stát téměř půl miliardy korun. Radnice na ni získala dvě dotace, jejichž součet je 245 milionů korun. Z objektu vznikne multikulturní centrum a pivovar s restaurací.