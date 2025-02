Pivovar Prachatice slaví deset let od obnovy vaření piva

Zdá se to jako pouhý okamžik, ale bylo to náročných deset let pivovarnictví. Krátká doba na to překonat všechny překážky ve formě covidu, prudké inflace, nárůstu cen energií, poklesu kupní síly.

„I přes to přese všechno se nám podařilo udržet tradiční řemeslnou výrobu piva v našem městě a můžeme se tak i nadále pyšnit tím, že máme v Prachaticích vlastní pivovar a vaříme již deset let podle stejné receptury nejen Prachatický světlý ležák 11°,“ zní z pivovaru.

Pivovar si připravil pro příznivce na letošní rok hned několik překvapení, oslav a dárků. Pouze letos tak několikrát uvaří výroční pivo, které bude tím největším narozeninovým dárkem pro všechny milovníky rukodělné výroby piva. Konkrétně se sládci po dlouhých úvahách rozhodli pro světlý ležák 12°, který ponese název Prachata, což je název odvozený a úzce spojený se vznikem našeho města.

Prachata světlý ležák 12° - co se pivního stylu týče, jedná se o spodně kvašený ležák plzeňského typu. Z pohledu surovin se však mísí současný klasický přístup se staročeskými metodami, ale i například nově šlechtěnými odrůdami. Sladina je vařená z pěti druhů sladů. Kromě plzeňského a vídeňského je použitý i melanoidní slad, který je vyrobený speciálním postupem z nejkvalitnějšího, německého, pivovarského ječmene.

Použitý je také nesladovaný pivovarský ječmen, který pivu dodává vyšší pěnivost a plnost (nesladované obilí se používalo k vaření piva zejména ve středověku). Ke chmelení mladiny byly použity chmele SAAZ Comfort a Shine. Jedná se o tzv. „novošlechtěnce“, které jsou vyšlechtěné z nejslavnější české odrůdy „Žatecký poloraný červeňák“.

První várka Prachaty 12° je již uvařená a téměř 1000 litrů tohoto piva již zraje v ležáckém tanku a čeká na své slavnostní naražení. To se bude konat při prvních letošních oslav Pivovaru Prachatice, které se uskuteční v březnu při vepřových hodech.

Těšit se můžete nejen na vepřové pochoutky od kuchařů, na slavnostní naražení výročního piva, ale i na dárky. Při desetiletém výročí je v plánu také pro všechny sběratele unikátní pivní etiketu Prachaty 12°, někdy na jaře vyjde limitovaná edice pivních tácků k 10. narozeninám a rovněž pouze letos budete moci zakoupit výroční pivní sklo Pivovaru Prachatice, sice pohárek na noze s narozeninovým logem Pivovaru Prachatice.

V květnu budou zároveň spouštěné kompletně nové webové stránky, které budou obsahovat interaktivní e-shop i rezervační systémy, ale také právě kompletní novinky, fotky či videa ze všech chystaných akcí a obecně ze světa Pivovaru Prachatice.

Na jaře, přesněji někdy na přelomu května a června, je v plánu další akce, tentokrát venkovní oslava s živou hudbou, kde nebude opět nouze ani o nějaké dobré jídlo, ale ani o letošní narozeninový světlý ležák Prachata 12°.

Oslavy budou pokračovat i na podzim u příležitosti zvěřinových hodů. Letos budou pojaté o něco více slavnostněji. Na závěr roku vyjde ve spolupráci s okolními rukodělnými pivovary limitovaná edice pivních adventních kalendářů. Po celý rok se bude připravovat pivovarský kalendář pro rok 2026.