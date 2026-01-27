„Sežralo mi to takhle třikrát třicet korun, přitom jsem si myslel, že jízdenku nemám,“ upozornil například cestující Tomáš Havel.
A před několika dny řešili obdobné komplikace obyvatelé krajského města také na sociálních sítích. Dopravní podnik tvrdí, že se měsíčně zabývá jednotkami takových případů, což je vzhledem k celkovému počtu prodaných jízdenek malé číslo. Každopádně ale odporučuje, aby cestující nepříjemnost určitě řešili.
„Zákazníci se mohou s dotazy a reklamacemi obracet na e-mailu info@dpmcb.cz nebo osobně na zákaznické centrum v Novohradské ulici, kde případ prověříme a vyřešíme ve stanovené lhůtě,“ ujistila mluvčí českobudějovického dopravního podniku Barbora Fišer.
Zároveň zmínila, v čem se může někdy nákup virtuální jízdenky zkomplikovat. Dotazy se obvykle opakují, cestující například překvapí stržená platba za více dříve nakoupených jízdenek a spojí si ji s aktuálním nákupem, který pak se zaúčtovanou částkou nesedí.
|
Snažíme se postavit budoucnost MHD na elektřině, ujišťuje ředitel dopravního podniku
„Systém totiž neúčtuje každou jízdu zvlášť, ale s časovým odstupem shrnuje více nákupů do jedné platby. U držitelů karet Visa je to za všechny jízdenky po skončení dne, MasterCard pak zaúčtování provádí po několikadenním období,“ zmínila Fišer.
Nezdařené transakce mohou mít podle mluvčí různé příčiny – nepovolený druh plateb na straně zákazníka, výpadky banky a podobně. „U nahlášených problémů příčiny vždy pečlivě prověřujeme. Některé případy můžou být způsobené nedostatečným finančním krytím karty klienta při zaúčtování platby, což smluvní přepravní podmínky stanovují jako povinnost,“ vysvětlila.
|
V MHD v Českých Budějovicích mohou cestující od pondělí platit kartou
A ještě jednou zdůraznila, že pokud zákazník postupuje správně, a přesto nastane problém, má právo na reklamaci služby.
Popularita virtuálních jízdenek u cestujících v Budějovicích stále stoupá. Průměrně jich dopravní podnik tímto způsobem prodá více než 146 tisíc měsíčně, v prosinci 2025 to bylo dokonce 180 tisíc.
„Drtivá většina těchto prodejů je bezproblémová, měsíčně se tak zabýváme pouze jednotkami dotazů či reklamací tohoto typu jízdného,“ dodala Fišer.