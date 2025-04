Při saunování v novém českokrumlovském akvacentru budou mít lidé výhled na zámek

Obyvatelé Českého Krumlova jsou o krok blíže k novému akvacentru, které má do tří let vzniknout na místě původního, vyhořelého bazénu. Požár tam loni v září způsobil údržbář při vypalování vosího hnízda.

Cena nového areálu u říčky Polečnice přesáhne půl miliardy korun. Pověřená pracovní skupina se seznámila s dopracovanou architektonickou studií. Tu připravil Radek Steinhaizl ze studia Relaxsolution, město za ni zaplatilo 2,1 milionu korun.

„Navrhuje moderní zařízení, které nabídne široké spektrum služeb pro sportovce, rodiny s dětmi i návštěvníky. Projekt kombinuje kryté akvacentrum a venkovní koupaliště,“ popsal krumlovský místostarosta Zbyněk Toman. V letních měsících tam návštěvníci využijí nerezové bazény, dětskou zónu i relaxační plochy.

Kryté akvacentrum bude zahrnovat plaveckou halu s 25metrovým bazénem a šesti plaveckými drahami, relaxační zónu s několika bazény, vířivkami a tobogany, výukový bazén s posuvným dnem i saunový svět s panoramatickým výhledem. „Jeho unikátnost spočívá v tom, že díky umístění saun ve třetím podlaží z nich bude vidět na zámek a částečně na město,“ zmínil odborný poradce Steinhaizl.

Ještě letos hodlá město připravit projektovou dokumentaci a dokončí demolici shořelé plovárny. „Následovat bude výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a vlastní stavby, které by mělo být hotové do konce letošního roku. Pokud půjde vše ideálně, v polovině roku 2026 bychom mohli mít stavební povolení a můžeme zahájit vlastní stavbu. Ta by měla trvat zhruba dvacet měsíců,“ přiblížil harmonogram Toman. Akvacentrum by se tak mohlo kompletně otevřít v létě 2028. Budova má být ekonomicky soběstačná a energeticky úsporná i díky využití solárních panelů.

Pokud půjde vše ideálně, v polovině roku 2026 bychom mohli zahájit vlastní stavbu. místostarosta Zbyněk Toman

Areál zájemcům nabídne i doplňkové služby, jako jsou rehabilitace, masáže či malou tělocvičnu. Počítá se i s možností budoucího rozšíření, například o venkovní wellness nebo propojení s budoucím hotelem. „Chceme vytvořit unikátní relaxační a zábavní centrum pro Krumlov a okolí, po kterém občané volají již mnoho let,“ přidal místostarosta.

Celkové náklady na výstavbu nového akvacentra se budou pohybovat kolem 600 milionů korun. Důležitým bodem nedávného jednání pracovní skupiny byly i různé modely financování a provozu. Ekonomicky nejvýhodnější variantou se podle studie jeví, aby výstavbu i provoz zajišťoval Českokrumlovský rozvojový fond.

Z původního krytého bazénu zbylo jen ohořelé torzo. Oheň vypukl začátkem loňského září, když se místní údržbář pokoušel odstranit vosí hnízdo nad střechou pomocí otevřeného ohně. Plameny se rychle rozšířily do konstrukce střechy a následně zachvátily celou budovu.

Hasiči na místě zasahovali několik hodin, a to i přes noc, ale přesto se jim nepodařilo objekt zachránit. V budově nikdo nebyl, takže nebylo nutné nikoho evakuovat. Škodu odhadli na dvacet milionů korun.

V Písku staví už od ledna

Do výstavby nového plaveckého bazénu se pustili i v Písku. V uplynulých patnácti letech byl přitom tento záměr tématem bouřlivých diskusí. Ještě před rokem nebylo jisté, zda stavbu radnice vůbec zahájí. Práce na areálu za 388 milionů nakonec začaly koncem ledna. První plavce přivítá na podzim 2026.

„Věřím, že nový bazén nám pomůže rozšířit působnost, například na pořádání závodů, a že přilákáme víc dětí. A že díky němu půjde plavecký sport nahoru. A to i v celém kraji, protože tady není tolik bazénů a tedy ani klubů,“ řekl při slavnostním zahájení stavby předseda píseckého plaveckého klubu Jiří Šolc.