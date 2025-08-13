Projekt za stovky milionů korun u Tábora je teprve na začátku. Provoz areálu by byl úsporný a splňoval by světové parametry. Vše je však zatím ve fázi úvodních myšlenek a ke stavbě samotné je ještě hodně daleko.
„Projekt existuje, za C-energy ho podpoříme, ale jsme teprve na začátku,“ upozorňuje majoritní vlastník společnosti C-energy Michal Šušák.
Aktuálním problémem je, že společnost nevlastní jeden z pozemků, na kterém by mělo sportoviště stát. „Když se ho povede získat, zadáme a zaplatíme projekční práce, abychom se posunuli o krok dál. Ale k případné samotné stavbě vede ještě dlouhá cesta,“ komentuje Šušák.
Pokud bude úspěšný zisk pozemku, zůstává velkou otázkou cena stavby a její financování. Na konkrétní částky je ještě brzy, ale jistě se bude pohybovat v řádu stovek milionů korun. Pomohly by dotace, ale zdrojů bude třeba víc.
Situace plaveckých bazénů na jihu Čech
České Budějovice – provoz střídá letní a zimní plovárna, řeší se stavba akvaparku u Vltavy.
Český Krumlov – po shoření bazénu plánují nové akvacentrum, hotové by mohlo být v létě 2028.
Písek – staví nový bazén, dokončený má být do konce září 2026.
Prachatice – v roce 2027 plánují zahájit rozšíření včetně toboganu a wellness či saunového světa.
Volary – přerušený provoz kvůli opravě střechy.
Strakonice – od roku 2023 je 50metrový venkovní bazén na zimní období schovaný do nafukovací haly.
Jasněji je ohledně technického fungování. „Využívali bychom primárně teplo ze zpáteční větve horkovodu. A sekundárním zdrojem tepla by byla tepelná čerpadla pro bazény, která odstraňují vlhkost a zajišťují ventilaci,“ říká Jaroslav Štěpánek, dřívější investiční ředitel C-energy, který za projektem stojí.
Teplárna sídlí právě v Plané, z čehož by vycházela řada provozních výhod. „Víme, že vstupy pro bazén nebudou vysoké. Čerpal by nízkopotenciální teplotní energii, která by mohla být levnější než cena obvyklá,“ uvažuje Štěpánek.
Areál by mohl stát v průmyslové zóně v Plané, směrem k Sezimovu Ústí, nedaleko dálnice D3. „Pro Planou by bylo úžasné, kdybychom měli takové sportoviště. Sloužilo by určitě pro výkonnostní sportovce či akce, ale také pro veřejnost,“ ujišťuje Jiří Rangl, starosta města, kde žije zhruba 4 500 obyvatel.
Bazén by podle plánů měl mít deset drah, délku 50 metrů, potřebnou hloubku a splňovat parametry pro konání světových akcí. Využili by ho i vodní pólisté. Pokud se akce povede, měl by se plánský bazén stát nejmodernějším v republice.
Prachatice rozšíří plavecký bazén. Přibude 80 metrů dlouhý tobogan
To by přirozeně přivítali plavci v kraji i mimo něj. Český svaz plaveckých sportů na dotaz MF DNES prozatím reagoval zdrženlivě, že počká na konkrétní podobu projektu. Jihočeský kraj by získal sportoviště mezinárodních parametrů. Bazény navíc v regionu chybí. Padesátimetrový je jen v Budějovicích a venkovní ve Strakonicích.
„Bylo by to skvělé. Mohly by se tam konat republikové i mezinárodní akce. Třeba bychom na jihu Čech mohli hostit i mistrovství Evropy. Takové místo by bylo ideální například na republikové tréninkové centrum. Pro jihočeské kluby by to však kvůli dojíždění na denní trénování asi nebylo,“ uvažuje Filip Pytel, předseda klubu Plavání České Budějovice.
V Krumlově mají firmu na odklízení trosek
Nedostatek plaveckých bazénů se v kraji ještě víc prohloubil loni v září, kdy vyhořel ten v Českém Krumlově. Radnice vybrala firmu, jež strhne a odklidí vyhořelý objekt. Práce mají začít ke konci srpna a hotové by měly být do konce října. Vznikne tak plocha pro stavbu akvacentra. Firma nabídla cenu 1,9 milionu s DPH, odhad na likvidaci vyhořelého plaveckého bazénu byl až 20 milionů korun.
„Vybrali jsme firmu, která podala druhou nejnižší nabídku. Ta úplně nejnižší musela být vyřazena, protože byla tak extrémně nízká, že komise chtěla vysvětlení, jak došli k tak nízké ceně. Vysvětlení nepodali, takže nabídka byla vyřazena a vybrala se druhá nejnižší v pořadí,“ tvrdí starosta města Alexandr Nogrády.
Město chce postavit třípatrové akvacentrum s venkovním areálem. V polovině příštího roku by radnice mohla mít stavební povolení a začít stavět. Areál by mohl být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů korun bez daně.