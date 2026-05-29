Po nárazu do stromu zemřel ve čtvrtek večer u Temelína řidič auta

Při nehodě u Temelína na Českobudějovicku zemřel ve čtvrtek večer řidič. Se svým autem narazil na silnici 141 do stromu. Nikdo další s ním ve voze necestoval. Novináře o tom informovala mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.
"Policisté se okolnostmi a příčinami tragické havárie nadále zabývají," řekla mluvčí. Druhá vážná nehoda na jihu Čech se ve čtvrtek večer stala u Kaplice na Českokrumlovsku. Při srážce osobního a nákladního auta utrpěli čtyři lidé zranění. Od začátku letošního roku si nehody v kraji vyžádaly 13 životů.