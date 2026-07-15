Po stopách rodu Rožmberků na jihu Čech se vydává nová publikace

Nová publikace se vydává Po stopách rodu Rožmberků na jihu Čech. Mapuje staletou historii šlechtického rodu spojenou s regionem a jeho otisky do současnosti. Publikaci, kterou vydal Jihočeský kraj, si mohou zájemci zdarma vyzvednout v turistických informačních centrech nebo si ji stáhnout v elektronické podobě, informovala dnes novináře Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana.
Typickým symbolem Rožmberků je červená pětilistá růže na stříbrném poli. Dodnes ji mohou návštěvníci objevovat na hradech, zámcích, v kostelech, klášterech, na historických domech i náhrobcích po celých jižních Čechách. Právě tento nenápadný symbol se může stát průvodcem při objevování míst, která jsou s historií rodu neodmyslitelně spjata. "Některá území zůstala v majetku rodu po několik staletí, jiná pouze krátkou dobu. Výběr lokalit proto vycházel především z dochovaných architektonických památek, jejichž vznik, výstavbu či významné přestavby Rožmberkové iniciovali nebo financovali," popsala vznik knihy její autorka Blanka Rozkošná.
Publikace jako další z edice Slavné šlechtické rody Jihočeského kraje je zdarma v informačních centrech v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Třeboni a Bechyni. Zájemci si ji mohou v úředních hodinách vyzvednout také v hlavní budově krajského úřadu nebo v Jihočeské centrále cestovního ruchu. Elektronická verze publikace je dispozici na webových stránkách.
Brožura provází čtenáře vybranými jihočeskými městy a obcemi, jejichž dnešní podobu Rožmberkové významně ovlivnili. Přibližuje hrady, zámky, kostely, kláštery i měšťanské domy. "Mnohými místy projíždíme nebo procházíme celý život, aniž bychom tušili, jak silný příběh se za nimi skrývá. Věřím, že se na známá místa lidé podívají novýma očima a nechají se inspirovat k výletům po stopách Rožmberků," uvedla náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Lucie Kozlová (Naše Česko).
Rožmberkové podobu jižních Čech významně ovlivnili. Ve středověku patřili k nejmocnějším rodům nejen v jižních Čechách, ale v celém Českém království. Mezi jejich členy byli významní státníci, důvěrníci a rádci českých králů, církevní hodnostáři, schopní hospodáři, cestovatelé i mecenáši umění a kultury. Přestože rod vymřel v roce 1611 smrtí Petra Voka z Rožmberka, jeho odkaz zůstává dodnes výrazně vepsán do jihočeské krajiny.