Po stopách rodu Rožmberků na jihu Čech se vydává nová publikace

Autor: ČTK
  15:15aktualizováno  15:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nová publikace se vydává Po stopách rodu Rožmberků na jihu Čech. Mapuje staletou historii šlechtického rodu spojenou s regionem a jeho otisky do současnosti. Publikaci, kterou vydal Jihočeský kraj, si mohou zájemci zdarma vyzvednout v turistických informačních centrech nebo si ji stáhnout v elektronické podobě, informovala dnes novináře Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana.

Typickým symbolem Rožmberků je červená pětilistá růže na stříbrném poli. Dodnes ji mohou návštěvníci objevovat na hradech, zámcích, v kostelech, klášterech, na historických domech i náhrobcích po celých jižních Čechách. Právě tento nenápadný symbol se může stát průvodcem při objevování míst, která jsou s historií rodu neodmyslitelně spjata. "Některá území zůstala v majetku rodu po několik staletí, jiná pouze krátkou dobu. Výběr lokalit proto vycházel především z dochovaných architektonických památek, jejichž vznik, výstavbu či významné přestavby Rožmberkové iniciovali nebo financovali," popsala vznik knihy její autorka Blanka Rozkošná.

Publikace jako další z edice Slavné šlechtické rody Jihočeského kraje je zdarma v informačních centrech v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Třeboni a Bechyni. Zájemci si ji mohou v úředních hodinách vyzvednout také v hlavní budově krajského úřadu nebo v Jihočeské centrále cestovního ruchu. Elektronická verze publikace je dispozici na webových stránkách.

Brožura provází čtenáře vybranými jihočeskými městy a obcemi, jejichž dnešní podobu Rožmberkové významně ovlivnili. Přibližuje hrady, zámky, kostely, kláštery i měšťanské domy. "Mnohými místy projíždíme nebo procházíme celý život, aniž bychom tušili, jak silný příběh se za nimi skrývá. Věřím, že se na známá místa lidé podívají novýma očima a nechají se inspirovat k výletům po stopách Rožmberků," uvedla náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Lucie Kozlová (Naše Česko).

Rožmberkové podobu jižních Čech významně ovlivnili. Ve středověku patřili k nejmocnějším rodům nejen v jižních Čechách, ale v celém Českém království. Mezi jejich členy byli významní státníci, důvěrníci a rádci českých králů, církevní hodnostáři, schopní hospodáři, cestovatelé i mecenáši umění a kultury. Přestože rod vymřel v roce 1611 smrtí Petra Voka z Rožmberka, jeho odkaz zůstává dodnes výrazně vepsán do jihočeské krajiny.

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