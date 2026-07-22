Po více než 20 letech se veřejnosti otevře areál Hrudkov na Českokrumlovsku

Po více než 20 letech se veřejnosti otevře areál Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Komplex bývalé plicní léčebny, kde nyní vznikají lázně a bytová čtvrť, si lidé budou moci prohlédnout na konci srpna. Stane se tak při true crime festivalu s názvem Oddělení Hrudkov. Město o tom informovalo v tiskové zprávě.
Areál Hrudkov má podle místostarosty Vyššího Brodu Jaroslava Marka mimořádnou historii i neopakovatelnou atmosféru. "Jsme rádi, že se veřejnosti představí právě prostřednictvím tak originální kulturní akce. Festival přivede do Vyššího Brodu návštěvníky z celé republiky a současně ukáže místo, které čeká v příštích letech zásadní proměna. Věříme, že právě spojení jedinečného prostoru, kvalitního programu a historie Hrudkova bude pro návštěvníky velkým zážitkem," řekl Marek.
Město hodlá v Hrudkově postavit obytnou čtvrť. Její součástí budou i lázně s kapacitou přibližně 250 lůžek, gastronomickými provozy, léčebnými a rehabilitačními zařízeními, relaxačními a společenskými prostory a technickým zázemím.
Na festivalu zabývajícím se skutečně spáchanými trestnými činy se v Hrudkově 28. a 29. srpna představí čeští kriminalisté, soudní lékaři nebo investigativní reportéři. "True crime je dnes obrovský fenomén, přesto podobná akce v České republice chyběla. Chtěli jsme vytvořit festival, který nebude stát na senzaci, ale na skutečných lidech a jejich zkušenostech. Oddělení Hrudkov nabídne pohled do práce kriminalistů, soudních lékařů i investigativních novinářů a zároveň využije mimořádnou atmosféru místa, které celé akci dodává úplně jiný rozměr," říká hlavní organizátor Michal Rolčík.
Areál bývalé plicní léčebny Hrudkov u Vyššího Brodu má rozlohu 13 hektarů. Sanatorium, které se zaměřovalo na léčbu tuberkulózy a respiračních nemocí, patřilo od roku 1964 tehdejšímu Krajskému ústavu národního zdraví. Českobudějovická nemocnice, pod niž léčebna do loňska patřila, přesunula v roce 2005 provoz do svého areálu v Českých Budějovicích. Od té doby byl Hrudkov opuštěný.