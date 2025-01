Počet nemocných na jihu Čech rychle stoupl, za poslední týden o 27 procent

V uplynulém 4. lednovém týdnu byl v Jihočeském kraji počet akutních respiračních infekcí /ARI/ 1 678 případů na sto tisíc obyvatel. Nemocnost tak ve srovnání s předchozím týdnem vrostla významně o 27 %.

Nejvyšší výskyt byl v okrese Prachatice, 2 343 případů na sto tisíc obyvatel, nejnižší na Českobudějovicku (1 540 na sto tisíc).

„Od předešlého týdne jsme zaznamenali v našem kraji v této sezoně vůbec nejvyšší mezitýdenní nárůst o sedmadvacet procent. V týdnu tak nemocnost vzrostla o 357 případů na 1 678 případů na sto tisíc obyvatel a to již představuje v kraji epidemický výskyt,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Co se týče věkových skupin, nejvyšší relativní nemocnost je dlouhodobě v kategorii 0–5 let, kde bylo v minulém týdnu 4 262 případů na sto tisíc (+43,6 % od předešlého týdne), mezi školními dětmi 6–14 let 3 477 případů na sto tisíc (+54 %), mezi mladými lidmi v kategorii 15–24 let bylo 1 527 případů na sto tisíc (+20,9 %), v kategorii 25–64 let to bylo 1 076 případů na sto tisíc (+9,1 %) a v kategorii seniorů nad 65 let to bylo 499 případů na sto tisíc (-5 %).

Nejvyšší nárůst tak byl zaznamenán v kategorii školních dětí (+54,0 %) a předškolních dětí (43,6 %), pokles byl zaznamenán mezi seniory (-5,0 %).

Ve srovnání okresů byla v minulém týdnu nejvyšší nemocnost v okrese Prachatice, kde bylo 2 343 případů na sto tisíc obyvatel (+30,3 %), nejnižší v okrese České Budějovice, kde bylo 1 540 případů na sto tisíc (+27,9 %), nejvyšší mezitýdenní nárůst byl zaznamenán v okrese Strakonice o 34,6 %.

Výskyt chřipky a chřipce podobných onemocnění (ILI) byl v minulém týdnu 104 případů na sto tisíc obyvatel (+108 %).