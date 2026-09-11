Počet obyvatel na jihu Čech za první pololetí klesl o 527 na 652.369 lidí

Počet obyvatel na jihu Čech za letošní první pololetí se snížil o 527 na 652.369 lidí. Hlavním důvodem bylo, že zemřelo o 1235 lidí více, než se narodilo. Naopak o 708 lidí více se přistěhovalo, než z kraje odešlo. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Na jihu Čech se za první pololetí letošního roku narodilo 2132 dětí. Naproti tomu 3367 lidí zemřelo. Počet obyvatel ovlivnilo také stěhování. Zatímco do kraje se přistěhovalo 5180 lidí, naopak 4472 lidí odešlo, což znamená nárůst počtu obyvatel kraje o 708 lidí. Sňatků bylo 1061, nejvíce na Českobudějovicku, kde bylo 336 svateb.
Úbytek obyvatel zaznamenaly všechny jihočeské okresy kromě Českobudějovicka a Táborska. V okrese České Budějovice se počet obyvatel zvýšil o 137 a v okrese Tábor o 61. Naopak nejvíce lidí ubylo na Strakonicku, kde jich ke konci června žilo o 291 méně. Na Písecku ubylo 188 obyvatel. Díky stěhování přibylo na Českobudějovicku 391 obyvatel a na Táborsku 259. Nejvíc lidí v kraji žije na Českobudějovicku, kde bydlí 202.560 lidí. Druhé nejpočetnější je Táborsko, které obývá 104.254 lidí. Naopak nejméně obyvatel má Prachaticko s 50.906 lidmi.
Za letošní první půlrok uzavřeli lidé v kraji 1061 sňatků, o 55 více než před rokem. Pro 75 procent ženichů a 78 procent nevěst se jednalo o první sňatek. Z celkového počtu svateb bylo v kraji uzavřeno 66,2 procenta sňatků, kdy byli oba snoubenci svobodní.
Porodnost v přepočtu na 100.000 obyvatel dosáhla 6,6 promile a Jihočeský kraj se zařadil na osmé místo mezi kraji. Nejvyšší porodnost byla v Praze, naopak nejnižší v Karlovarském kraji.
Mezi jihočeskými okresy byla největší porodnost na Českobudějovicku s 6,9 promile, naopak nejnižší byla na Jindřichohradecku s šesti promile. Jako první v pořadí se v letošním prvním pololetí narodilo 47,1 procenta dětí, druhorozených bylo 38,2 procenta. Zbylých 14,7 procenta připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí.
Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12.200, ke konci června jich v zemi žilo 10,904 milionu. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Takzvaným přirozeným úbytkem, což je rozdíl mezi množstvím zemřelých a narozených, přišlo Česko v pololetí o 21.100 obyvatel. Naopak stěhováním získalo 8900 lidí.
Počet a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji od 1. ledna do 30. června 2026:
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek / úbytek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek / úbytek stěhováním Celkový přírůstek / úbytek Sňatky Počet obyvatel ke konci období
Česko 36.466 57.564 -21.098 53.885 44.971 8914 -12.184 18 466 10,903.655
Jihočeský kraj 2132 3367 -1235 5180 4472 708 -527 1061 652.369
České Budějovice 689 943 -254 2144 1753 391 137 336 202.560
Český Krumlov 193 312 -119 756 767 -11 -130 113 61.454
Jindřichův Hradec 265 443 -178 756 648 108 -70 143 89.273
Písek 235 423 -188 889 889 - -188 108 72.577
Prachatice 165 267 -102 618 562 56 -46 83 50.906
Strakonice 238 434 -196 790 885 -95 -291 105 71.345
Tábor 347 545 -198 1217 958 259 61 173 104.254
Zdroj: ČSÚ