Počet případů lymské boreliózy na jihu Čech překonává historická maxima. Hygienici jich letos evidují 467, což je o 143 více než loni ve stejném období. Je velmi pravděpodobné, že za celý rok počet případů překoná hranici tisíce. ČTK to řekla ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.
Důvodů, proč je letošní nárůst extrémní, vidí hygienici několik. "Hlavní příčina spočívá pravděpodobně v tom, že od poloviny loňského roku je systém hlášení elektrizovaný a tím pádem přesnější. Zdá se, že v minulých letech byla statistika podhodnocená," uvedla Kotrbová. Dalším důvodem je patrně i to, že lymskou boreliózou je nakaženo více hlodavců. Z nich pak klíšťata přenášejí nemoc na člověka. "V posledních letech zaznamenáváme u lymské boreliózy nejvyšší výskyty za desítky let, ve kterých hlášená data pravidelně sledujeme, v Jihočeském kraji bylo vloni potvrzeno 1000 případů," řekla Kotrbová.
Dodala, že na jihu Čech je letos zatím 35 případů klíšťové encefalitidy. Je to o 15 méně než ve stejném období loni. Jihočeský kraj patří tradičně mezi regiony s nejvyšším počtem případů nemocí přenášených klíšťaty.
Lymská borelióza je bakteriální onemocnění, asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování.
Klíšťová encefalitida je nehnisavý zánět mozkových blan nebo mozku. Léčba onemocnění není známa, léčí se pouze příznaky. V první fázi se objevuje zvýšená teplota, únava, bolesti hlavy a svalstva a malátnost. Po částečné úlevě ve druhé fázi nastupují velké bolesti hlavy, závratě, malátnost a vysoké teploty. U některých pacientů je průběh onemocnění velmi vážný, infekce může skončit i smrtí.