Počty zvěře na jihu Čech stouply o 6,9 pct na 138.400 kusů, nejvíc za deset let

Autor: ČTK
  8:40aktualizováno  8:40
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Počty zvěře v Jihočeském kraji letos ke konci března stouply meziročně o 6,9 procenta na 138.400 kusů. Nejvíce se zvýšil počet divokých prasat. Zvířat v přírodě bylo nejvíce za posledních deset let. Mezi srstnatou zvěří převládala s podílem 43,2 procenta srnčí zvěř, dvě třetiny pernaté tvořily divoké kachny. Myslivci ulovili v sezoně 2025/2026 celkem 196.700 kusů zvěře, nejčastěji kachny a bažanty. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V počtech zvěře převládala podle posledních údajů srstnatá nad pernatou. O zhruba procento přibylo srnčí zvěře na 36.800 kusů. Počet zajíců se meziročně zvýšil o 3,7 procenta na 23.500 kusů. Největší nárůst zaznamenali statistici u černé zvěře. Počet divokých prasat stoupl o 22,2 procenta na 13.100 kusů. Na jihu Čech se v přírodě pohybuje také 1300 muflonů, 3700 jelenů a 6800 daňků.

Mezi divokými ptáky převládaly kachny, kterých přibylo o 6,5 procenta na 34.600 kusů. Nejvíce divokých kachen žije právě na jihu Čech, téměř třetina z celkového počtu v Česku. Výrazný nárůst eviduje ČSÚ u bažantů, jejichž populace se zvýšila o 16,5 procenta na 18.600 kusů.

V Jihočeském kraji se odstřel v uplynulé lovecké sezoně meziročně zvýšil o 6,2 procenta. V období od 1. dubna 2025 do 31. března 2026 si region udržel prvenství ve srovnání mezi kraji. Celkem na jihu Čech myslivci ulovili 196.700 kusů, což je 17,8 procenta celorepublikového odstřelu. Nejčastěji stříleli bažanty a kachny. Nejprudší navýšení zaznamenal lov černé zvěře, kdy její odstřel vzrostl o 67,8 procenta na zhruba 38.300 kusů.

V celém Česku dosáhly jarní kmenové stavy vybraných druhů zvěře jednoho milionu kusů a meziročně se zvýšily o 1,4 procenta. Největší nárůst byl právě v Jihočeském kraji.

Stav a lov zvěře v Jihočeském kraji:

Stav zvěře k 31. 3. 2025 k 31. 3. 2026

Jelení 3427 3695

Daňčí 6285 6754

Mufloní 1348 1265

Srnčí 36.466 36.812

Černá 10.697 13.077

Zajíci 22.707 23.544

Kachna divoká 32.544 34.644

Bažanti 15.957 18.580

Celkem 129.431 138.371

Lov 2024/2025 2025/2026

Jelení 2657 2660

Daňčí 3800 4516

Mufloní 842 719

Srnčí 17.254 17.627

Černá 22.806 38.279

Zajíci 913 834

Kachna divoká 75.250 71.980

Bažanti 61.677 60.044

Celkem 185.199 196.659

Zdroj: ČSÚ

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