Tunel, lávka a podchod. Nové cesty, jak v Budějovicích překonat železniční trať

Tunel, nová lávka a k tomu ještě podchod. Bariéra, kterou v Českých Budějovicích tvoří železnice, a odděluje tak východní část města, bude lépe prostupná.

Zatímco Jihočeský kraj dlouhodobě připravuje stavbu podjezdu mezi Suchým Vrbným a koncem Mánesovy ulice, Správa železnic (SŽ) vedle toho chystá také vybudování nového podchodu. Ten navíc vyústí v místě, kde vyroste ještě parkovací dům pro celkem 322 vozidel.

SŽ minulý týden oznámila, že projektovou dokumentaci na podchod a parkoviště vypracuje společnost Sagasta, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši bezmála 31 milionů korun.

„Samotné zahájení stavby plánujeme v polovině roku 2027 a potrvá dva roky,“ upřesnila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. Správa odhaduje, že za tyto dvě akce zaplatí 1,1 miliardy korun. S financováním pomůže Státní fond dopravní infrastruktury.

Hotové už jsou například vizualizace podoby podchodu. Změní se tím vlastně i část, kudy cestující prochází z odjezdové haly na vlaky. „Nový průchod bude široký až 15 metrů. Povede pod celým kolejištěm k novému parkovacímu domu, bezbariérový přístup k vlakům zajistí výtahy,“ uvedla Friebová.

Kola odstaví na dvoře pošty

Parkovací dům bude stát v Dobrovodské ulici a měl by sloužit především cestujícím. Jeho poloha bude výhodná pro všechny, kteří sjedou například z dálnice D3 na Pohůrce a pojedou po zanádražní komunikaci. Dále také pro ty, kteří vyrazí třeba ze Srubce, Borovan, Dobré Vody či Rudolfova. Kromě aut tam poslouží také úschovna kol.

Ta bude ještě letos i na opačné straně nádraží, a to v budově bývalé pošty, která teď patří městu. To ji připravuje na dvoře tohoto objektu.

„Bude určená hlavně pro lidi, kteří potřebují kolo zaparkovat na delší dobu. Měla by mít kapacitu přibližně 65 bicyklů,“ informoval náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. Přibýt mají i další kryté kolostavy blízko výpravní budovy. Celkem by tak cyklisté měli mít v této lokalitě 170 míst pro své bicykly.

Na radnici se už nějaký čas zabývají ještě jednou zajímavou myšlenkou. Na silnici v Nádražní ulici by mohl vzniknout od pošty další jízdní pruh. Tím pádem by měli řidiči dva pruhy pro odbočení pod viadukt, nebo dva pro jízdu rovně dál po Nádražní. Záleželo by na výpočtech dopravních expertů, co je výhodnější, a dalších úpravách v křižovatce. Nicméně by to zmenšilo časté kolony v těchto místech, která jsou dopravně přetížená.

„O tom ale musíme jednat se SŽ v souvislosti s vypořádáním majetku,“ řekl už dříve náměstek Bureš. Pro pruh navíc totiž město potřebuje část pozemků správy.

Tunel má být hotový do pěti let

Pak je zde velmi nákladný a roky připravovaný tunel pod seřaďovacím nádražím. Má být zhruba v místě, kudy vede oblíbená lávka pro pěší a cyklisty. Pod zem se zařízne na křižovatce ulic Mánesova, Nádražní a Průmyslová a na opačné vyústí na „zanádražce“ v ulici U Lávky.

Tato stavba má ulevit například Novohradské ulici, kde je po otevření dálničního obchvatu mnohem větší provoz, jelikož funguje jako sjezd z D3 do centra města. Ve chvíli, kdy bude tunel hotový, pojedou řidiči po zanádražní až do tunelu. Částečnou úlevu by to mělo znamenat i pro Rudolfovskou a Dobrovodskou u viaduktu.

Investorem je Jihočeský kraj, který předpokládá, že za 360 metrů dlouhý tunel a k tomu přidružené úpravy zaplatí odhadem 2,8 miliardy korun. Součástí akce bude také snesení současné lávky a stavba nové.

Pro kraj i SŽ je zásadní, aby stavěly ve stejném období a nemuselo se tak dělat více železničních výluk, které i tak potrvají velmi dlouho, a právě i proto je cena za tunel tak velká. „Je nutné, aby SŽ ve stejnou dobu udělala podchod. Tím by náklady na výluky vlaků, které budou stát přes miliardu, byly pro obě stavby jen jednou,“ vysvětlil hejtman Martin Kuba.

Projektová dokumentace na tunel je dokončená a práce by mohly začít v roce 2026 s tím, že hotovo bude do pěti let.