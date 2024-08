Vstupy do podchodů u nádraží zmizí, místo nich přibudou stojany pro kola

„Nad jižní vstup výpravní budovy se dá přístřešek z ocelové konstrukce pro 11 stojanů na kola, nad severním bude umístěných celkem 26 stojanů,“ spočítal náměstek primátorky Lubomír Bureš.

Díky této novince bude přímo u nádraží celkem 102 kolostavů. Využijí to například ti, kteří opouští město vlakem a na místo dorazí právě na kole. Samozřejmě jsou místa určená i pro ty, kteří prostě jen potřebují na nějakou dobu zaparkovat. Úpravy přednádražních prostor by měly skončit 25. října.

Radnice ale poblíž připravuje ještě jednu novinku. Vznikne nový prostor, kde bude možné bezpečně odstavit svůj bicykl na delší dobu.

„Chystáme vybudování úschovny kol na dvoře bývalé pošty vedle výpravní budovy. Měla by mít kapacitu pro přibližně 65 bicyklů. Pokud k tomu přičteme právě budované a stávající kolostavy, tak se v přednádražním prostoru dostaneme na 170 míst pro kola,“ doplnil Lubomír Bureš.

Stále ještě čerstvou novinkou jsou pak přímo ve zrekonstruované výpravní budově prostory, které využívá Policie ČR.

„Hlídková služba funguje na českobudějovickém nádraží od léta. S výměrou necelých 400 metrů čtverečních zabírá téměř celé první patro budovy, na parkovišti nechybí ani vyhrazená stání pro rychlý výjezd. Částka za stavební úpravy, včetně vybudování nových technických a sociálních zázemí, dosáhla 22 milionů korun,“ popsala Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic, která je majitelem českobudějovického nádraží.

O samotných podchodech a jejich využití se v Budějovicích hovoří roky. Pravdou je, že když byly otevřené, využívalo je stále méně lidí, obchodníkům se tam příliš nedařilo a postupně místo opouštěli. Když pak nechala budějovická radnice rekonstruovat křižovatku Žižkovy třídy a Nádražní ulice, vznikl v místě přechod a podchod už lidé využívali velmi málo.

Nyní už je místo zavřené skoro tři roky. Uvažovalo se například o tom, že by tam vznikl kolostav, galerie a podobně. Jenže nyní už by stavba potřebovala opravit, což by údajně stálo desítky milionů. Pravděpodobně ji tak časem zasypou.

Z reakcí oslovených obyvatel na možné zabetonování podchodu vyplývá, že značná část preferuje jeho zachování a hledání nového využití.