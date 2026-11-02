Podporu veřejnoprávním médiím vysloví studenti či herci i v Českých Budějovicích

Studenti středních a vysokých škol, herci Jihočeského divadla nebo zaměstnanci Jihočeské univerzity se v úterý zapojí v Českých Budějovicích do shromáždění na podporu stabilního, předvídatelného a politicky nezávislého financování veřejnoprávních médií. Akci, která začne v 16:30 na Piaristickém náměstí, pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. ČTK to za spolek řekl Miroslav Velík.
"Shromáždění jsme chtěli uspořádat na náměstí Přemysla Otakara II., které by bylo důstojnějším místem hlavně proto, že očekáváme vysokou účast a Piaristické náměstí takovou kapacitu nemá. Bohužel na náměstí Přemysla Otakara II. jsme od magistrátu nedostali povolení, protože se tam už budou připravovat adventní trhy," uvedl.
Na shromáždění, které bude trvat přibližně hodinu, promluví několik řečníků. Mezi nimi bude bývalý ředitel Jihočeského divadla a bývalý senátor Jiří Šesták nebo zástupci Jihočeské univerzity.
Protesty přicházejí poté, co vládní koalice ANO, SPD a Motoristů poslala 24. října ve Sněmovně do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na státní rozpočet. Opozice záměr, o kterém budou poslanci dál jednat, označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vládní plán, který ČT a ČRo zároveň ubere peníze, čelí kritice také od rektorů vysokých škol, od církví, divadel i dalších kulturních institucí.
Úterního shromáždění se zúčastní také studenti Jihočeské univerzity. "Podporu jí vyjádřil také rektor a na některých fakultách děkani vyhlásili i na úterý volno," řekla mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová. Dodala, že od 09:00 budou v souvislosti se stávkou v prostorách Přírodovědecké fakulty workshopy, besedy nebo hudební vystoupení.