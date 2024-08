Podporujeme všechny sporty, hlavně mládež

Nejen zámkem nebo zoologickou zahradou se může pyšnit Hluboká nad Vltavou. Sportoviště, které slouží místním oddílům, by jim mohli závidět i v mnohem větších městech. „Je potřeba zdůraznit, že naše sportoviště se doplňují s kulturou a dalšími atrakcemi. Se zámkem, Alšovou jihočeskou galerií, loveckým muzeem, zoologickou zahradou, ale i s nabídkou dobrých restaurací a wellness zařízení,“ vypočítal hlubocký starosta Tomáš Jirsa (ODS).

Nabídka sportovišť je dost široká, ale snažíte se ji ještě doplnit? Máte nějaké plány do budoucna?

Ano, sportoviště stále rozvíjíme a rád bych všechny čtenáře pozval do našeho sportovního areálu, který provozovatelé budují pro všechny věkové kategorie. Takže když tam jdou prarodiče s vnoučaty, dají si dobré kafe či koktejl, zatímco dětiřádí na atrakcích. Díky tomuto spojení s dostatečnou ubytovací kapacitou usiluje město o titul Národního sportovního centra.

Jak to vypadá s případnou stavbou uzavřeného zimního stadionu?

Na krytý zimní stadion máme projektovou dokumentaci od ateliéru A8000, máme stavební povolení a v těchto dnech pokračuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. Bude záležet na ceně díla a získání dotací. Ale držíme si palce.

Jsou u sportovišť dostatečně velké parkovací plochy?

Je pravdou, že když se sejde golfový, fotbalový a baseballový turnaj, tak parkování praská ve švech, ale pracujeme na zlepšení, máme plán a strategii a řešíme to.

Baseballisté hrají nejvyšší soutěž, stolní tenisté postoupili do třetí ligy, fotbalisté do divize. Místním oddílům se teď daří, stíháte je sledovat a fandíte jim i při zápasech?

Město podporuje všechny sporty, hlavně sportující mládež, aby se klubům dařilo a měly následovníky. Je to o tom, že děti vidí své vzory, několikrát týdně sportují, mají i další kroužky, a tak nemáme problémy s drogami a jinými negativními jevy.

Když se otevírala jedna z ferrat u Hluboké, sám jste si ji vyzkoušel. Věnujete se aktivně sportu? Hrajete golf nebo třeba tenis?

Ferraty jsem vyzkoušel všechny tři a mnohokrát, vodím tam přátele a známé, je to zajímavý zážitek. Já osobně pravidelně hraji tenis, již ale pouze čtyřhru, v zimně sálovou kopanou. S partou hlubockých přátel jezdíme na kola. Teď zrovna jedeme na čtyři dny na jižní Moravu, od sklípku ke sklípku. Ale přiznávám, už mám elektrokolo. A se stejnou partou jezdíme každoročně na lyže na Kronplatz. Sport je adrenalin!

Přes léto je Hluboká plná turistů, chystáte pro ně ještě další novinky?

Každý rok se snažíme přijít s něčím novým i ve spolupráci s Českými Budějovicemi, jako je třeba letos slevová Buďkarta. A každý rok přidáme něco nového ve sportovním areálu.

V čem vidíte úspěšnost relativně malé Hluboké nad Vltavou, kde žije zhruba pět a půl tisíce obyvatel?

Mezi těmi otázkami na sport a kulturu to bude možná znít zvláštně, ale na Hluboké si vážíme politické stability. Úspěch města vidím v tom, že se po volbách vždy sejdeme a probereme politické programy a najdeme shodu na tom, co se dá, či nedá dělat, co je dobré pro rozvoj města. Některé projekty, jako cyklostezky či větší stavby, trvají více než jedno volební období, a tak se musíme shodnout. Spolupráce a vzájemná podpora je náš politický program. A každý, kdo do města přijede, vidí výsledky.