Nešika s motorovou pilou podřízl brzy ráno 1. května májku v obci Dolany poblíž Čkyně na Prachaticku, kde žije necelá stovka obyvatel. Jak padala, zpřetrhala čtyři dráty elektrického vedení.
Na místo proto vyjížděli zástupci energetické společnosti, kteří událost oznámili na linku 158. Nyní vimperští policisté pátrají po pachateli a zároveň se zabývají tím, jak velký dosah výpadek elektřiny způsobil.
„Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, za který může pachateli hrozit až jeden rok odnětí svobody,“ upřesnila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.
|
Podříznutá májka spadla na telekomunikační kabel, nešiku hledá policie
Vimperští policisté zároveň žádají případné svědky události o informace, které mohou volat na číslo 974 236 780 nebo na linku 158.