Ženě slíbil koupi auta, ale se sto tisíci zmizel. Muže dopadli po osmi letech

Případ podvedené ženy, která si chtěla pořídit nový vůz, začal již v roce 2016. Když si muž od ní podle jejího tvrzení převzal stotisícovou částku na koupi automobilu v zahraničí, začali policisté prošetřovali okolnosti transakce. Žena totiž přišla o peníze, a vozidla se nedočkala.

„V březnu roku 2016 policisté po podezřelém muži vyhlásili celostátní pátrání. Kriminalisté se dostali k informacím, že muž se má pohybovat v zahraničí,“ popsala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Dlouhých osm let se muž zdržoval v různých evropských státech, třeba v Rakousku nebo Nizozemsku. Kriminalisté, kteří se specializují na pátrání, nepolevili ve svém úsilí, a svým píseckým kolegům předali informaci, že míří zpátky do Česka. Ti ho v úterý zadrželi v Jindřichově Hradci. Bylo to krátce poté, co přijel do republiky.

„Případ podvodu kriminalisté znovu otevřeli a vyšetřovatel zahájil trestní stíhání,“ doplnila mluvčí a dodala, že muži hrozí vězení do dvou let.