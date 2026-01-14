V prvním případě telefonicky kontaktoval muže údajný policista, který ho varoval, že jeho účet byl napaden. Krátce poté se ozval falešný bankéř, který muži tvrdil, že jediným způsobem, jak zachránit jeho úspory, je jejich okamžité převedení na takzvané záchranné účty. Muž v obavách o své finance pokyny splnil a podvodníkům tak poslal bezmála půl milionu korun.
Druhý podvod měl podobný průběh. Ženu nejprve kontaktoval falešný policista s informací, že se neznámý muž pokusil sjednat úvěr na její jméno.
Podvodníci vydávající se za bankéře připravili ženu z Kadaně o 421.000 korun
„Následně se do hovoru zapojil i údajný bankéř, který ženě tvrdil, že se jedná o rozsáhlou trestnou činnost a že může pomoci s jejím odhalením,“ pokračovala jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.
Pod záminkou spolupráce s policií ženu přesvědčili, aby si ve svém bankovnictví sama sjednala úvěr. Podvodníci ji poté navedli, aby odjela ze svého bydliště až do Jihlavy, kde měla hotovost vybrat a na parkovišti ji předat údajnému bezpečnostnímu pracovníkovi. Žena tak přišla o 400 tisíc korun, které nyní bude muset splácet.