Podvodníci na jihu Čech připravili muže o tři miliony, kurýra zadržela policie

Podvodníci na jihu Čech připravili muže o tři miliony korun, při předávce dalších 800.000 korun jednoho z nich zadržela zásahová jednotka. Podvedený muž odpověděl na internetovou reklamu na investice. Postupně podle pokynů skupiny posílal peníze na různé účty. Když mu začaly být transakce podezřelé, kontaktoval policii, informovala dnes na webu jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Poškozenému podvodníci také zaslali odkaz na falešné stránky, kde mohl své investice sledovat. Při osobních předávkách mu pokaždé jiný kurýr vystavil i potvrzení o předání peněz. "Po několika měsících, kdy muž přicházel o stovky tisíc korun, mu začalo být divné, že si podvodníci vždy najdou výmluvu, proč mu nemohou předat nebo zaslat jeho vydělané peníze," uvedla Krausová.
Obrátil se proto na policisty, kteří při další naplánované předávce zadrželi jednadvacetiletého mladíka. Obvinili ho z podvodu formou spolupachatelství. Mladík je ve vazbě a kriminalisté případ dále vyšetřují. Zjišťují, kdo kurýrovi dával pokyny. Obviněný muž už dříve převzal od poškozené ženy v jiném kraji statisíce korun.