Pohádkový Chlum u Třeboně láká návštěvníky na týden plný her a pohádek s vodníky

Tradiční vodnický festival Pohádkový Chlum láká příští týden malé i velké návštěvníky. V Chlumu u Třeboně se od 27. do 31. července mohou těšit na program plný pohádek, soutěží či tvořivých dílen. Festival, který zahájí i ukončí průvod vodníků k rybníku Hejtman, letos oslaví 25 let. ČTK to sdělil hlavní organizátor vodnického setkání Jiří Krška.
Každý den ožijí pohádky v podání různých divadelních souborů. Divákům se představí Hudebně-divadelní skupina Rybníkáři, Divadýlko Mrak, Divadelní sdružení Xaver a Kolumbus, Divadlo Koňmo, soubor Bratři z Růže, Divadlo potulného čajovníka, Divadélko Kos a Pohádková babička Dadla. "Každý z těchto souborů přinese do festivalu jedinečnou atmosféru a kouzlo pohádkových příběhů," uvedl Krška.
Festival začne v pondělí 27. července v 18:00 na náměstí v Chlumu u Třeboně pohádkou, odtud pak vyrazí vodnický průvod k rybníku Hejtman. Během týdne zavítá program také do kempů Hejtman - JIH, Kapřík, Lesák, Staňkov 2 i na další oblíbená míst. Středeční večer naplní letní pohodou koncert vodnické kapely Rybníkáři, která festival celých 25 let organizuje.
"Vrcholem akce bude tradiční páteční večer s lampionovým vodnickým průvodem a slavnostním zakončením a zanořením vodníků pod hrází rybníka Hejtman," dodal Krška. Více informací a program naleznou zájemci na webové stránce skupiny.