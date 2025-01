Dívkám hledal klíšťata na intimních místech, učitele soudí za pohlavní zneužívání

Středoškolský učitel, šestatřicetiletý Jan P., vysvětloval ve středu své chování před českobudějovickým krajským soudem. Sice přiznal, že na táboře měl přezdívku Úchyl, ale to mu prý nevadilo. Děti miloval. Kromě funkce hlavního vedoucího byl i zdravotníkem a zavedl povinné vstupní prohlídky.

Jak uvedl, pohroma přišla v roce 2023, kdy u něj našli policisté dětskou pornografii. Od té doby se psychiatricky léčí a bere prášky na uklidnění. „Jestli tu začnu zívat, je to z nich,“ upozornil na začátku procesu předsedu senátu Ondřeje Kubů.

O svých zkušenostech promluvily zatím čtyři dívky. Podle státní zástupkyně Lucie Chalupské obžalovaný dívky ve věku od devíti let osahával a masíroval na nahém těle a na genitáliích a v jednom případě měl i pohlavní styk. Dívky jeho praktikám pro nízký věk nerozuměly, ale pociťovaly stud a odpor.

Obžalovaný se tak choval v letech 2015 až 2018 hlavně při zdravotních prohlídkách dětí. Prováděl i individuální zákroky. Například hledal stopy po klíštěti na intimních partiích děvčat nebo je na těchto místech natíral mastí proti vyrážce.

Obžalobu ze znásilnění a zneužívání odmítá

„Mrzí mě to s tou pornografií. V ostatních případech jsem se choval jako zdravotník. Že se o tom začaly šířit historky a začali na mě volat úchyl, dávám za vinu tiché poště mezi dětmi. Opakovaly si to mezi sebou, až tomu začaly věřit. K údajnému znásilnění přivedla dívku psycholožka, ke které chodila. Děti jsem bral občas kolem krku, na táboře to je normální. Pornografické materiály jsem stahoval z internetu, stydím se za to, ale obžalobu ze znásilnění a zneužívání odmítám,“ prohlásil muž.

Jak uvedl, že se někomu možná jeho chování nelíbilo, si uvědomil až během tříměsíční vazby. Třeba hledání klíštěte na intimních místech dítěte byla jeho chyba. Kdyby to šlo, děvčatům by se omluvil. Popsal, že na skautský tábor jezdí celý život. Po střední škole technického zaměření studoval ještě pedagogiku. Upozornil, že je na táboře stále uznávaný. Loni ho znovu zvolili hlavním zdravotníkem.

Začátek procesu sledovala i dvě poškozená děvčata a jejich rodiče. Jedno z nich požaduje odškodnění za nemajetkovou újmu ve výši skoro tři miliony korun. Léčí si stále posttraumatický syndrom, což je podle znalců těžké ublížení. Další chtějí po 100 tisících korunách.

Mimo soudní síň zmocněnci poškozených děvčat poznamenali jak je varující, že společnost včetně dospělých chování dnes obžalovaného tolerovala, i když o jeho sklonech všichni dlouho věděli.

Soud pokračuje do února, na programu jsou výslechy svědků a znalců. Výpovědi poškozených z předběžného řízení budou z videozáznamů.