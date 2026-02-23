Pohled redaktora na Olympijský festival: Tohle chcete zažít naživo!

Pavel Kortus
  23:34
Jaké sporty sis vyzkoušela? Ptám se zhruba 10leté holčičky, ještě znatelně zadýchané. „Poprvé v životě jsem stála na snowboardu. Nejdřív jsem dost padala, ale pak jsem sjela i tu prostřední sjezdovku. Jednou budu jako Adamczyková. Musím přemluvit rodiče, abychom taky jeli lyžovat,“ vychrlí ze sebe a s taškou přes rameno utíká za svými kamarády.

Reportér iDNES.cz Pavel Kortus si na olympijském festivalu vyzkoušel i curling (6. února 2026). | foto: Petr Lundák, MF DNES

Jeden zážitek za všechny. A že jich tisíce dětí za více než dva týdny Olympijského festivalu měly. Bez prázdných frází se naplnil záměr akce, aby si co nejvíce dětí zkusilo sport na vlastní kůži. Poznaly jeho krásu a chtěly se mu věnovat dál. Na jakékoliv úrovni.

Když jsem tolikrát procházel areál, tak hlavně v dopoledních hodinách určených pro školy a školky od stanovišť až sálalo nadšení a ozývaly se radostné výkřiky, s jakými děti sportování prožívaly. Pro většinu z nich to nebyla „ulívárna ze školy“, ale snad často i poznání nového budoucího směru.

To je ostatně i odpovědí pro ty, kteří hořekují nad tím, že to byla nesmyslně drahá akce a že by peníze mohly být využité jinak. Ano, takhle můžete rozporovat cokoliv.

Ale téměř denně čteme diskuse o tom, jak je současná generace dětí líná, často pouze přilepená na mobilech a málo odolná. Dostat je ke sportu bývá složité. Podobná akce je skvělou a nenásilnou formou, jak je k němu přivést.

Sport formuje osobnost člověka. Je to lék a pomáhá v životě jako celku. Zároveň je to zdravý životní styl, který předchází chronickým a jiným onemocněním, čímž méně zatěžuje zdravotnictví.

Abych neutekl příliš do teorie. Olympijský festival bavil, byl výborně zorganizovaný, byť přirozeně vždy lze najít nějaké mouchy. Naplno plnil i společenskou stránku. Hlavně takové přivítání olympijských medailistek Maděrové s Adamczykovou či společné fandění – to prostě chcete zažít naživo!

23. února 2026  23:34

