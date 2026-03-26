Žena odešla z domova v Předních Zborovicích ve středu v době mezi 12. až 15. hodinou. Protože se nevrátila ani večer, rodina se ve 23 hodin obrátila na policii.
„Mají vážné obavy o její život, protože podle jejich slov nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho nenavštěvovala,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Policisté po ženě pátrali již v noci, využili i policejní vrtulník. Ve čtvrtek ráno pátrací akce pokračovala a zapojily se do ní desítky policistů a profesionálních hasičů ze Strakonic a dobrovolných hasičů z okolních obcí.
Prohledávali lesy i okolí řeky Volyňky. Ale bez úspěchu. Velká akce již skončila, nyní policisté pokračují tím, že třeba zjišťují, jestli žena neodjela někam vlakem.
„Popis oblečení, které měla žena na sobě v době odchodu, není známý. Jakékoli informace o pohybu či výskytu pohřešované mohou lidé sdělit na linku 158,“ uvedla Nováková.