Zmizela z domova, rodina se bojí o její život. Hasiči ženu marně hledali v lesích

Autor: khr
  16:32aktualizováno  16:32
Policisté pátrají po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Obrátila se na ně její rodina s tím, že mají vážné obavy o její život. Žena podle nich nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho nenavštěvovala. Ve čtvrtek dopoledne po ní pátraly desítky policistů a hasičů.

Žena odešla z domova v Předních Zborovicích ve středu v době mezi 12. až 15. hodinou. Protože se nevrátila ani večer, rodina se ve 23 hodin obrátila na policii.

„Mají vážné obavy o její život, protože podle jejich slov nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho nenavštěvovala,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Do pátrání po pohřešované ženě se ve čtvrtek zapojily desítky hasičů a policistů. (26. března 2026)
Do pátrání po pohřešované ženě se ve čtvrtek zapojily desítky hasičů a policistů. (26. března 2026)
Pohřešovaná žena
3 fotografie

Policisté po ženě pátrali již v noci, využili i policejní vrtulník. Ve čtvrtek ráno pátrací akce pokračovala a zapojily se do ní desítky policistů a profesionálních hasičů ze Strakonic a dobrovolných hasičů z okolních obcí.

Prohledávali lesy i okolí řeky Volyňky. Ale bez úspěchu. Velká akce již skončila, nyní policisté pokračují tím, že třeba zjišťují, jestli žena neodjela někam vlakem.

„Popis oblečení, které měla žena na sobě v době odchodu, není známý. Jakékoli informace o pohybu či výskytu pohřešované mohou lidé sdělit na linku 158,“ uvedla Nováková.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Cyklista použil násilí kvůli výtce, že jel po chodníku. Důchodce skončil na chirurgii

Policisté pátrají po cyklistovi.

Brněnská policie vyšetřuje případ cyklisty, který na místní Palackého třídě napadl kolemjdoucího seniora. K incidentu došlo poté, co chodec upozornil projíždějícího muže, že se po chodníku nejezdí....

26. března 2026  18:02

Vedení kraje rozhodne o vyplacení či pozastavení dotace pro FC Zlínsko v pondělí

ilustrační snímek

O vyplacení či pozastavení dotace pro spolek FC Zlínsko v Otrokovicích na Zlínsku, kterého se týká kauza korupce ve fotbale, rozhodne vedení Zlínského kraje v...

26. března 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Dálnice D11 u Hradce Králové u čtvrti Plačice by měla dostat protihlukové stěny

ilustrační snímek

Dálnice D11 u Hradce Králové u čtvrti Plačice by měla dostat protihlukové stěny. Měření hluku provedená loni na podzim prokázala překročení limitů hluku....

26. března 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

Fandíte běžcům Pražského půlmaratonu? Řekneme vám, kde je to nejvíc bolí a jak je nejvíc povzbudíte

V roce 2025 počasí půlmaratoncům víc než přálo. Letos asi tolik krátkých rukávů...

Už v sobotu 28. března odstartuje od Holešovické tržnice dosud největší pražský městský běh. Na trať dlouhou 21 095 metrů vyrazí 17 tisíc běžců z téměř 150 zemí světa. „Půlka“ sice není celý maraton,...

26. března 2026  17:48

Roboti v Karlíně. S rozvozem jídla se osvědčili, teď začnou zametat ulice

Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo,...

Do ulic Karlína a Libně zamíří další roboti. Po projektu se stroji rozvážejícími jídlo je radnice nasadí i k zametání ulic. V terénu doplní lidské uklízeče.

26. března 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojují také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentuje Česko a jaké jsou jejich šance...

26. března 2026  17:30

MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice ve středu zahájily šampionát krátkými programy

Anna Valesiová a Martin Bidař při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

První den mistrovství světa v krasobruslení v Praze uzavřely sportovní dvojice s krátkými programy. Mezi páry nechyběl ani ten český. Anna Valesi a Martin Bidař jen těsně postoupili do volných jízd....

26. března 2026,  aktualizováno  17:27

Zoo Dvůr a Hodonín poslaly do zoo Haifa v Izraeli čtyři mladé lvy berberské

Safari Park Dvůr Králové nad Labem a Zoo Hodonín poslaly do zoo v izraelské Haifě čtyři mladé lvy berberské. Transport začal ve středu ve Dvoře Králové....

26. března 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Věřící mohou přispět do fondu na mzdy kněží ostravsko-opavské diecéze

ilustrační snímek

Ostravsko-opavská diecéze se připravuje na konec podpory od státu. Zřídila Fond MOST, jehož prostřednictvím se mohou věřící podílet na zajištění mezd pro...

26. března 2026  15:20,  aktualizováno  15:20

OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci, stejně tak...

26. března 2026  9:42,  aktualizováno  16:59

Závěr obstaralo bourací kladivo. Tunel na obchvatu Náchoda je proražený

Proražení tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda (26. března 2026)

Stavbaři ve čtvrtek po poledni prorazili hlavní tunel na budovaném obchvatu Náchoda, který z města vyvede dopravu na Polsko. Ražená část tubusu u Dolní Radechové měří 332 metrů a jde o nejnáročnější...

26. března 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Zmizela z domova, rodina se bojí o její život. Hasiči ženu marně hledali v lesích

Do pátrání po pohřešované ženě se ve čtvrtek zapojily desítky hasičů a...

Policisté pátrají po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Obrátila se na ně její rodina s tím, že mají vážné obavy o její život. Žena podle nich nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho...

26. března 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.