Pohřešovaného seniora z Táborska našli po dvou dnech v lese, muž je v pořádku

Osmasedmdesátiletého Josefa Fitze z Táborska, který byl od neděle pohřešovaný, našli dnes v lese. Je zdravý a v pořádku. Senior odjel v neděli ze svého domova na elektrické tříkolce, z níž v lese spadl. Jelikož má potíže s nohami, nemohl se sám postavit. Policie o pátrání informovala dnes na svém webu.
Po muži od neděle pátraly desítky lidí. Hledal jej také vrtulník. "Do dnešní pátrací akce se zapojilo 40 lidí z řad policistů nebo hasičů. Kolem poledne zazvonil veliteli pátrací akce telefon, ve kterém se ozvalo, že byl pohřešovaný nalezen dobrovolným hasičem v lesním porostu nedaleko Psárova a je živ, při vědomí a v celkem dobré kondici," uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Pokorná.
Muž trpí neuropatií, proto není schopný chůze. Přivolaní záchranáři jej převezli do nemocnice na prohlídku, jestli nemá nějaké komplikace.