„Uklidil“ je někdo do Lipna? Za informace o dvou Rakušanech kdysi nabízeli odměnu

  11:32
V pátek má být jasné, kolik těl se nacházelo v autě s lidskými ostatky, které ve středu odpoledne policisté vytáhli z lipenské nádrže. Kriminalisté ohledávají vylovený citroën a už od středy se o případ zajímají také jejich rakouští kolegové, protože vozidlo mělo cizí registrační značku. To ještě více nahrává teorii, že mohla být uvnitř dvojice už deset let pohřešovaných Rakušanů.

Jihočeská a rakouská policie hledala dva muže od září roku 2015. Tehdy zmizeli z rakouské obce Zwettl nedaleko českých hranic. Není jasné, jestli se stali oběťmi trestného činu, měli nehodu, nebo se rozhodli k dobrovolnému odchodu.

Auto pohřešovaných
Z Lipna vytáhli auto s mrtvolou. (22. října 2025)
Potápěči tahají z Lipna potopené auto. (22. října 2025)
Osmadvacetiletí Rakušané Maximilian Baumgartner a Andreas Leitner byli dobří přátelé, oba žili v Bad Leonfeldenu.
„Maxmilian Baumgartner a Andreas Leitner byli 26letí Rakušané, kteří bydleli blízko hranic s Českou republikou, přibližně 20 kilometrů od Vyššího Brodu. V noci z 11. na 12. září 2015 spolu odjeli směrem do České republiky Citroënem BX, registrační značky UU-883DP a od té doby je nikdo neviděl,“ popsali tehdy kriminalisté.

Citroën, který patřil jednomu z mladých mužů, naposledy zaznamenala radarová kamera před třetí ráno v Bad Leonfeldenu a auto podle všeho mířilo směrem k českým hranicím. Od té doby ho nikdo neviděl. Tedy po půl roce se ještě ozval svědek, že právě v inkriminovaný den spatřil vozidlo a dva muže ve Vyšším Brodě.

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky, může jít o deset let pohřešované Rakušany

Pátrání znovu po roce

Muži byli dobří přátelé, oba žili v Bad Leonfeldenu. Předtím, než zmizeli, byli na party spolu s dalšími přáteli. A zatímco ostatní šli domů, oni dva se rozhodli pokračovat a vydali se za české hranice. „Kolem 22. hodiny podle všeho odjeli do Česka někam na Lipensko ve stříbrném Citroënu BX,“ řekl před lety jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Rozsáhlá pátrací akce v Česku ani v Rakousku neskončila úspěchem. Rakouští policisté pak po roce požádali české kolegy o prohledání dna lipenské přehrady – tam se mohli nacházet oba pohřešovaní i se svým autem.

Policisté s čluny hledali v Lipně dva Rakušany, kteří před rokem zmizeli

„První a i nejméně pravděpodobná varianta je, že se rozhodli spáchat sebevraždu a vjeli s autem úmyslně do přehrady. Druhá je, že se stali obětí zločinu a někdo je i s autem uklidil do Lipna. Třetí a nejpravděpodobnější je, že měli nehodu. Mohli sjet do vody pod vlivem alkoholu,“ vysvětlil tehdy kriminalista přímo na místě.

Policisté proto nasadili své speciální čluny, které jsou vybavené sonarem. Auto pod hladinou dokážou odhalit i ve velkých hloubkách. „Vytipovali jsme osm míst od hráze po Černou v Pošumaví, kde by se auto mohlo do vody dostat. Je to z větší části v okolí přívozů,“ popsal v roce 2016 Matzner.

Ani tehdy však akce nebyla úspěšná. Spolkový kriminální úřad v Rakousku pak v roce 2017 vypsal odměnu 10 tisíc eur za jakékoliv vodítko či informace, které pomohou k nalezení pohřešovaných. Ani to k ničemu nevedlo.

Měl dobrou práci a předělával byt

Jihočeští policisté opakovaně pátrali také v lesích, zda auto nestojí opuštěné na nepoužívané cestě, prohledávali různé samoty, penziony, hotely i ubytovny. „Kontrolovali jsme průjezdy na kamerách přes Českou republiku, prohledávali jsme vrakoviště, protože se jedná o starší automobil. Tohle už je jedna z posledních možností, které se nabízejí,“ uvedl také kriminalista.

Policie nabízí deset tisíc eur za informace o pohřešovaných Rakušanech

Kromě toho rakouští policisté prověřovali i možnost, zda mladí muži neodjeli na Blízký východ a nepřidali se k Islámskému státu.

To, že by dvojice spáchala společnou sebevraždu, bylo nepravděpodobné, jeden z nich rekonstruoval byt, měl dobrou práci. Nenašel se ani žádný dopis na rozloučenou.

Česká policie později zařadila případ do kalendáře s nevyřešenými zločiny.

Po středečním nálezu se případem zabývá i policie z Rakouska, která také dorazila k místu nálezu. Události se věnují také rakouská média. Nalezené auto je podle všeho to, ve kterém pohřešovaná dvojice před deseti lety zmizela. V pátek by měla policie zveřejnit další konkrétní informace k celé události, protože bude znát především výsledky pitvy.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Atlassian ukončil podporu Jira Data Center. Jaké mají firmy možnosti?

23. října 2025  12:16

Ostrava letos opět podpoří talentované studenty, nově ale z místních univerzit

Ostrava chce i v letošním akademickém roce podpořit nadané vysokoškolské studenty, kterým stejně jako v uplynulých letech udělí titul a cenu Talent roku. V...

23. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

