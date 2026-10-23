Pohřešovaný muž ze zařízení v Libníči na Českobudějovicku byl nalezen v pořádku

Pohřešovaný nemocný muž ze zařízení v Libníči na Českobudějovicku, po kterém pátrala policie, se našel, je v pořádku. Při procházce v lese ho dnes po 18:00 nalezla žena, která zavolala policisty. Muž byl zesláblý, ale neměl žádná zranění, informovala na webu jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Šestapadesátiletý muž ve čtvrtek ráno odešel ze zařízení v Libníči. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Muž je klientem zařízení a musí pravidelně užívat léky. Mobilní telefon u sebe neměl.