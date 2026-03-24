Vzal mi auto, oznámila policistům matka. Syna pronásledovalo několik hlídek

Autor: mrk, khr
  11:52aktualizováno  11:52
Na pořádné problémy si zadělal devatenáctiletý mladík, který vzal doma auto, s nímž pak na silnici divoce předjížděl a ohrožoval ostatní, a dokonce naboural další dvě auta. Nakonec se snažil ujíždět policistům, kteří ho pronásledovali hned v několika vozidlech. Na řidiče zavolala policisty i jeho matka. Nyní mladého muže podezřívají z neoprávněného užívaní cizí věci.

Mladíka za volantem vozidla značky Fiat pronásledovali policisté na Českobudějovicku v sobotu 21. března dopoledne. Upozornili je na něj ostatní řidiči, které svou jízdou ohrožoval. Navíc si všimli, že drží zbraň.

Na policii navíc volala i majitelka vozu a matka řidiče s tím, že si ho bez jejího svolení vzal. „Přejížděl do protisměru, jel rychle a ohrožoval tím ostatní,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Ujíždějícího řidiče nezastavil ani PIT manévr, zkrotl až pod namířenou zbraní

Do pronásledování se na Trhosvinensku zapojilo hned několik policejních hlídek. Na nebezpečného řidiče narazili poměrně brzo a pokoušeli se ho zastavit. Projeli několik obcí, až jeho jízda skončila v Horní Stropnici.

Cestou totiž řidič naboural dvě vozidla a poškodil i automobil, kterým jel. Ten mu následně vypověděl službu. Bylo štěstí, že se při nehodách nikomu nic nestalo.

Zdrogovaný řidič ujížděl Budějovicemi, zastavila ho až slepá ulice

Trhovosvinenští policisté řidiče zpacifikovali a zbraň zajistili. Nakonec se ukázalo, že to byla pouze plastová atrapa. Muž měl negativní test na alkohol i drogy. Policisté také přivolali zdravotníky, kteří podezřelého převezli k dalšímu vyšetření do nemocnice.

„Mladíka policisté nyní podezřívají ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci a není to jeho první prohřešek. V minulosti se již trestné činnosti dopustil. Policisté se budou případem dále zabývat,“ ujistila mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

24. března 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Barrandovský most

Barrandovský most

Barrandovský most z Děvína

vydáno 24. března 2026  13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 24. března 2026  13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 24. března 2026  13:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Až tak velkou řechtačku mají ve ctěnickém zámku.

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 9 Hloubětín

Praha 9 Hloubětín

Konečně jaro i v Praze

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 6

Praha 6

Dinosauří park na Džbánu.

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 1

Praha 1

Dveřní madlo od českého výtvarníka Bořka Šípka. Pozůstatek z jeho prodejní galerie a restaurace ve Valentinské ulici.

vydáno 24. března 2026  13:08

V ulici Milady Horákové došlo k havárii vodovodu, linky 1, 8, 25, 26 jsou vedeny jednosměnným odklonem přes Čechův most a Malostranskou, ve vyloučeném úseku jezdí náhradní autobusová doprava x8....

vydáno 24. března 2026  13:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.