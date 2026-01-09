Matka napadla malé dítě, volala žena na policii. Omyl, chlapec plakal, protože upadl

Pavel Kortus
  17:52aktualizováno  17:52
Jihočeští policisté zažili v loňském roce kromě vážných případů i řadu úsměvných či podivných událostí. Z přepadení banky se vyloupl neohlášený úklid, za úhynem ryb nebyla otrávená voda v rybníce, ale zřejmě vydra.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V polovině února kolem poledne oznámil na linku 158 muž, že v rybníce u Vimperka je velké množství uhynulých ryb, je potřeba to prošetřit, pravděpodobně někdo otrávil vodu.

„Policisté naštěstí ještě před dojetím na místo dostali informaci od majitele rybníka, že za vše může vydra, která vyplašila ryby tak, že jich asi deset stresem a vysílením uhynulo,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Rozhořčený muž v půlce března oznámil krádež piva na odpočívadle dálnice D3. „Nakonec se ukázalo, že zmizelo rozpité pivo ponechané na stole. Když muž vyšel ven kouřit, obsluha jej při úklidu stolů odnesla. Po telefonu s ním nebyla rozumná řeč, a tak vše na místě uklidnila až vyslaná policejní hlídka,“ dodal.

Policejní perličky 2021: poutník vykřikující žalmy i sexuchtivá přítelkyně

Koncem března oznámila žena, že v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě napadla matka asi osmileté dítě. Hlídka na místě zjistila, že jde o chlapce, který zakopl a rozbil si pusu. „Než ho maminka ošetřila a uklidnila, vyváděl jako malý ďábel,“ konstatoval mluvčí.

Počátkem dubna oznámila nad ránem ostraha obchodního centra v Českých Budějovicích, že se někdo vloupal do pobočky banky a podle kamer je pachatel ještě uvnitř, dosud nevyšel. „Chtěli posily. Na místě policisté zjistili, že do banky vstoupili pracovníci úklidové čety jako součást objednaného generálního úklidu. Ten nebyl omylem oznámen dispečinku centra. K přestřelce s gangstery tak naštěstí nedošlo,“ glosoval Matzner.

Operační důstojník koncem května dostal oznámení o skoku muže z okna ve Studánkách na Krumlovsku. Na místě policisté skutečně našli muže, třicetiletého cizince z Indonésie jen s trochu bolavou nohou. „Nechtěl jít dlouhou trasu po schodech, a tak z prvního patra zvolil zkratku oknem,“ popsal mluvčí.

Linka 158 dokáže také přijímat tísňové zprávy SMS. Jedna z nich v polovině června kolem sedmé ráno však nebyla ani tísňová, ani nepatřila policistům. „Ahoj milá Jaruško, přeji k narozkám jen to nejlepší, hlavně zdravíčko a ….“ stálo v ní.

Policejní perličky roku 2022: strach o morče v kapse i stížnost na hlučný sex

V červenci oznámil muž z Budějovic, že mu někdo zavraždil slepici, určitě ze msty. Telefonát nebyl moc kvalitní, a tak vyrazila na místo policejní hlídka. „Vražda je vražda, nic se nepodceňuje. Na místě bylo po chvíli vše jasné, nebude potřeba volat kriminálku. Slepici dostala asi kuna,“ podotkl.

Koncem letních prázdnin oznámila před půlnocí žena, že se s přítelem přestěhovala před třemi týdny do Českých Budějovic do nového bytu, ale dějí se jim špatné věci.

„Policistům popisovala, že vidí siluety postav pod dekou, otevírají se jim samy od sebe šuplíky. V bytě prostě straší. Policisté moc pomoct nemohli, ale zabrala myšlenka, ať jdou spát jinam. Navíc pozvali babičku – vymítačku,“ zavtipkoval Matzner.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Vyrážíte o víkendu bruslit? Tyhle jednoduché tipy vám mohou zachránit život

První dny roku 2026 přinesly zimní počasí, které dovoluje bruslení na rybnících...

Zimní radovánky na zamrzlých rybnících a jezerech lákají čím dál více lidí. Bruslení na přírodním ledu je skvělá zábava, ale bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Přinášíme praktické tipy, jak...

9. ledna 2026  19:31

U Osečku na Nymbursku se srazil autobus a auto, jeho řidič je vážně zraněn

ilustrační snímek

U Osečku na Nymbursku na silnici I/38 se dnes odpoledne srazilo osobní auto s autobusem. Řidiče auta s vážným zraněním transportovali záchranáři do nemocnice...

9. ledna 2026  17:29,  aktualizováno  17:29

U Osečku na Nymbursku se srazil autobus a auto, jeho řidič je vážně zraněn

ilustrační snímek

U Osečku na Nymbursku na silnici I/38 se dnes odpoledne srazilo osobní auto s autobusem. Řidiče auta s vážným zraněním transportovali záchranáři do nemocnice...

9. ledna 2026  17:29,  aktualizováno  17:29

Na Chomutovsku havaroval autobus plný dětí, nehoda uzavřela silnici

Policejní auto.

Autobus plný dětí dnes odpoledne havaroval u obce Domašín na Chomutovsku. Nikdo neutrpěl zranění. Pro děti přijel náhradní autobus. Nehoda uzavřela silnici mezi Měděncem a Kláštercem nad Ohří....

9. ledna 2026  18:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Osečku na Nymbursku se srazil autobus a auto, jeho řidič je asi vážně zraněn

ilustrační snímek

U Osečku na Nymbursku na silnici I/38 se dnes odpoledne srazilo osobní auto s autobusem. Zřejmě vážné zranění utrpěl řidič auta, cestující z autobusu a jeho...

9. ledna 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Strážníci našli na Brněnské přehradě další nebezpečné díry v ledu

ilustrační snímek

Strážníci našli na zamrzlé Brněnské přehradě další díry v ledu, dohromady dvě desítky. Zatímco ve čtvrtek odpoledne označili čtyři rozpuštěná místa v lokalitě...

9. ledna 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

Horská služba v Krkonoších nedoporučuje kvůli nebezpečným jevům hřebenové túry

ilustrační snímek

Horská služba nedoporučuje v Krkonoších hřebenové túry kvůli mlze, sněžení a silnému větru. Výstrahu dnes horští záchranáři zveřejnili na webu. V Krkonoších v...

9. ledna 2026  16:35,  aktualizováno  16:35

V nemocnicích Pardubického kraje budou od pondělí 12. ledna zakázané návštěvy

ilustrační snímek

V nemocnicích Pardubického kraje budou od pondělí 12. ledna zakázané návštěvy. Důvodem je zvýšený výskyt respiračních infekcí v regionu a růst počtu pacientů...

9. ledna 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

Matka napadla malé dítě, volala žena na policii. Omyl, chlapec plakal, protože upadl

ilustrační snímek

Jihočeští policisté zažili v loňském roce kromě vážných případů i řadu úsměvných či podivných událostí. Z přepadení banky se vyloupl neohlášený úklid, za úhynem ryb nebyla otrávená voda v rybníce,...

9. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Kde zabíjel spartakiádní vrah Straka? Poprvé „doma“ u Novodvorské, pak v Hloubětíně a Bubenči

Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy

Spartakiádní vrah Jiří Straka a jeho dopadení se staly námětem televizní minisérie Metoda Markovič: Straka. Odstartovala na Oneplay v pátek 9. ledna 2026 a má 6 dílů. Provedeme vás místy, kde se...

9. ledna 2026  17:40

Při domnělých investicích přišel muž z Uherskohradišťska o 2,7 milionu korun

ilustrační snímek

Při domnělých investicích přišel devětapadesátiletý muž z Uherskohradišťska podle policie o více než 2,7 milionu korun. Po pachateli, který z něj peníze...

9. ledna 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Historická radnice ve Slezské Ostravě se rozroste, získá další dvě budovy

Vizualizace přístavby historické radnice ve Slezské Ostravě (9. ledna 2026)

Architekti ze studia A8000 zvítězili v soutěži na přístavbu historické budovy slezskoostravské radnice. Do architektonické soutěže uspořádané obvodem se přihlásilo třicet týmů, přičemž ve finále...

9. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.