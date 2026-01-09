V polovině února kolem poledne oznámil na linku 158 muž, že v rybníce u Vimperka je velké množství uhynulých ryb, je potřeba to prošetřit, pravděpodobně někdo otrávil vodu.
„Policisté naštěstí ještě před dojetím na místo dostali informaci od majitele rybníka, že za vše může vydra, která vyplašila ryby tak, že jich asi deset stresem a vysílením uhynulo,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Rozhořčený muž v půlce března oznámil krádež piva na odpočívadle dálnice D3. „Nakonec se ukázalo, že zmizelo rozpité pivo ponechané na stole. Když muž vyšel ven kouřit, obsluha jej při úklidu stolů odnesla. Po telefonu s ním nebyla rozumná řeč, a tak vše na místě uklidnila až vyslaná policejní hlídka,“ dodal.
|
Policejní perličky 2021: poutník vykřikující žalmy i sexuchtivá přítelkyně
Koncem března oznámila žena, že v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě napadla matka asi osmileté dítě. Hlídka na místě zjistila, že jde o chlapce, který zakopl a rozbil si pusu. „Než ho maminka ošetřila a uklidnila, vyváděl jako malý ďábel,“ konstatoval mluvčí.
Počátkem dubna oznámila nad ránem ostraha obchodního centra v Českých Budějovicích, že se někdo vloupal do pobočky banky a podle kamer je pachatel ještě uvnitř, dosud nevyšel. „Chtěli posily. Na místě policisté zjistili, že do banky vstoupili pracovníci úklidové čety jako součást objednaného generálního úklidu. Ten nebyl omylem oznámen dispečinku centra. K přestřelce s gangstery tak naštěstí nedošlo,“ glosoval Matzner.
Operační důstojník koncem května dostal oznámení o skoku muže z okna ve Studánkách na Krumlovsku. Na místě policisté skutečně našli muže, třicetiletého cizince z Indonésie jen s trochu bolavou nohou. „Nechtěl jít dlouhou trasu po schodech, a tak z prvního patra zvolil zkratku oknem,“ popsal mluvčí.
Linka 158 dokáže také přijímat tísňové zprávy SMS. Jedna z nich v polovině června kolem sedmé ráno však nebyla ani tísňová, ani nepatřila policistům. „Ahoj milá Jaruško, přeji k narozkám jen to nejlepší, hlavně zdravíčko a ….“ stálo v ní.
|
Policejní perličky roku 2022: strach o morče v kapse i stížnost na hlučný sex
V červenci oznámil muž z Budějovic, že mu někdo zavraždil slepici, určitě ze msty. Telefonát nebyl moc kvalitní, a tak vyrazila na místo policejní hlídka. „Vražda je vražda, nic se nepodceňuje. Na místě bylo po chvíli vše jasné, nebude potřeba volat kriminálku. Slepici dostala asi kuna,“ podotkl.
Koncem letních prázdnin oznámila před půlnocí žena, že se s přítelem přestěhovala před třemi týdny do Českých Budějovic do nového bytu, ale dějí se jim špatné věci.
„Policistům popisovala, že vidí siluety postav pod dekou, otevírají se jim samy od sebe šuplíky. V bytě prostě straší. Policisté moc pomoct nemohli, ale zabrala myšlenka, ať jdou spát jinam. Navíc pozvali babičku – vymítačku,“ zavtipkoval Matzner.