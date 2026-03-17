Policejní pyrotechnici našli při stavbě D3 u Dolního Dvořiště stovky kusů munice

Policejní pyrotechnici našli při stavbě dálnice D3 u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku za dva roky stovky kusů různé munice z druhé světové války. Jednalo se mimo jiné o 200 granátů. Všechny nálezy byly v zemi v úseku dlouhém několik stovek metrů. Novinářům to dnes řekl policejní pyrotechnik Jiří Toufar, podle kterého u Dolního Dvořiště probíhala za války demarkační linie a vojska tudy ustupovala na jih.
Stavbu úseku dálnice D3 Nažidla - Dolní Dvořiště, na němž se munice našla, zahájilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začátkem ledna 2024. Náklady na vybudování 3,5 kilometru dlouhého úseku činí 875 milionů korun, provoz by měl zahájit letos.
Při stavbě dálnice pyrotechnici objevili například 250 kilogramů pěchotní munice nebo kilogram trhaviny. Jednalo se většinou o munici vyrobenou v Maďarsku, Německu, nebo bývalém Československu. "Ničení munice se většinou konalo na místě, kdy jsme se museli domluvit s vlastníky pozemků," řekl Toufar. Pyrotechnici na jihu Čech loni absolvovali 200 výjezdů, při nichž zničili stovky tun munice.
Pyrotechnici loni nalezli válečnou munici i na dalších místech Jihočeského kraje. Jednalo se například o leteckou pumu na Českokrumlovsku. "Vodák, který v místě připravoval závod pro děti, našel na břehu řeky kostku s nápisem TNT," uvedl Toufar. Dodal, že přivolaní pyrotechnici po částečném odkrytí země objevili válcové těleso. Postupným průzkumem zjistili, že v zemi ležela německá letecká puma. "Víme, že se zde na konci války pohybovali američtí ženisté, kteří měli likvidovat nalezenou německou munici. Proto se u pumy nalezla kostka trhaviny TNT. My jsme pumu zlikvidovali a dá se s nadsázkou říci, že jsme po 80 letech dokončili práci po americké armádě," řekl Toufar.
Dodal, že pyrotechnici nacházejí munici i letos. Na začátku března policie zlikvidovala v lese u Albrechtic na Písecku 300 granátů a asi 60 kilogramů pěchotní munice z druhé světové války. "V tomto případě šlo o jeden z největších nálezů za poslední roky," řekl Toufar.