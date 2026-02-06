Před ordinací v Českých Budějovicích leží podezřelý kufřík, čeká se na pyrotechniky

Policisté popsali podezřelý předmět jako malý kufřík.
„Zajišťujeme tepelný komfort evakuovaným. Lidé by se tomuto místu měli vyhnout,“ vzkazuje mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.
Místo již zajistili jihočeští pyrotechnici a momentálně čekají na kolegy z Prahy.
Ti si přivezou patřičnou techniku jako pojízdný rentgen a dálkové roboty.
Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Profesionální jednotka budějovických hasičů pomáhala s evakuací necelé dvacítky lidí. Ti se mohou zahřát v hasičských vozech.