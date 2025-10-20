Policisté muže vypátrali a zadrželi po necelých čtyřech hodinách od činu. „Nepomohlo mu ani to, že si krátce po lupu nechal ostříhat vlasy,“ dodala policie.
Další informace k přepadení benzinové stanice zatím neposkytla.
Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...
Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.
Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....
Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...
Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...
Jeden člověk zemřel při nehodě dvou nákladních automobilů na dálnici D2, která před 20. hodinou uzavřela dálnici u Chrlic ve směru do Brna. Na místě zasahují složky IZS. Okolnosti nehody policisté...
Pražskou ODS nově vede náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija. Delegáti ji v pondělí večer zvolili předsedkyní na regionálním sněmu ODS. Po čtyřech...
Vážná dopravní nehoda mezi Sečí a Vlčtejnem na jihu Plzeňska uzavřela hlavní tah I/20 z Plzně na Nepomuk a České Budějovice. Podle hasičů se tam srazila dvě...
Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a střetl se s dvěma dalšími vozidly. Jeden z řidičů utrpěl...
Udržitelnost chápeme obecně jako životní styl, kdy bychom měli své potřeby uspokojovat tak, aby po nás nezůstala potopa a v bezpečí po nás mohly existovat i další generace. Propagace takového chování...
Liberec otevře novou silnici zvanou Nová Pastýřská ke konci příštího týdne. Původně měla být stavba za více než 33 milionů korun hotová na začátku léta....
Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně málem...
V pondělí odpoledne na silnici I/7 u Slaného na Kladensku bourala dvě nákladní auta. Čelní srážku nepřežil jeden člověk, další dva převezli ve vážném stavu do nemocnice. Silnice byla téměř šest hodin...
Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most byl dočasně přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahovaly...
Lékařská pohotovostní služba zůstane i v příštím roce v Karlovarském kraji ve stejném rozsahu, jako je dnes. A to přesto, že se od ledna mění systém jejího...
Středočeští policisté dnes v podvečer pátrali po pětiletém chlapci, který se v pondělí kolem 15. hodiny ztratil z dohledu svým prarodičům v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku. Hledaly ho desítky...
Provoz na železniční trati mezi Neratovicemi a Měšicemi u Prahy byl zastavený, v pondělí odpoledne vlak v úseku zřejmě projel kolem návěstidla, které další jízdu zakazovalo. Správa železnic událost...